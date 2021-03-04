"Метинвест" устанавливает контроль над крупнейшим производителем коксующегося угля ШУ "Покровское"

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", устанавливает контроль над крупнейшим в Украине производителем коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), миноритарием которого группа стала в 2018 году.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на полученную 3 марта от Metinvest B.V. информацию, 2 марта 2021 года компания заключила договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), "по результатам выполнения которого Metinvest B.V. с учетом количества акций, принадлежащих ему и его аффилированным лицам по состоянию на дату заключения указанных договоров, станет (прямо и косвенно) владельцем контрольного пакета акций ЧАО "ШУ "Покровское".

"После выполнения вышеуказанных договоров Metinvest B.V. (совместно с аффилированными лицами) прямо и косвенно будет владельцем 67,28% уставного капитала ЧАО "ШУ "Покровское", - констатируется в информации предприятия.

Как сообщалось в отчете "Метинвеста" за 2020 год, компания, имея 24,77%-ный пакет акций, планировала до октября 2021 года выкупить первую часть опциона на 25,23% в Покровском угольном бизнесе, а завершить приобретение остальной части опциона в размере 49,99% в этом активе до конца 2022 года.

1 октября 2020 г. группа получила одобрение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в отношении получения контроля над отдельными предприятиями, входящими в Покровский угольный бизнес. Согласно условиям одобрения АМКУ, сделка должна быть завершена в течение года после даты одобрения.

АМКУ разрешил "Метинвесту" приобрести ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания". Данное разрешение Комитет предоставил "Метинвесту" по итогам рассмотрения четырех дел о концентрации, которые являются единой сделкой, так и разрешения на покупку ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" и "Шахтостроймонтажное управление №1". При этом АМКУ установил ряд условий при выдаче разрешений.

Также сообщалось, что группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят предприятия из группы "Донецксталь", занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.

В свою очередь Fintest Trading Co Limited (Кипр), холдинговая компания группы "Донецксталь", продала 40,847688% ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл., ранее – шахта "Красноармейская-Западная №1), а 57,2927% акций этого предприятия были переведены с ЧАО "Донецксталь" – метзавод" на ICH.

В ICH, согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, по 24,99% принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Limited, Treimur Investments Limited (обе – Британские Виргинские о-ва), Misandyco Holdings LTD (Кипр). Эти четыре компании по состоянию на середину 2020 года также напрямую владели по 9,9894% "Ш/у "Покровское".

Ш/у "Покровское" - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. В 2019 году предприятие увеличило выручку на 32,7% – до 8 млрд 554,25 млн грн, получив чистую прибыль 925,01 млн грн против чистого убытка 998,13 млн грн годом ранее.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.