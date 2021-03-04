В концепции налоговой амнистии отсутствуют гарантии для налоговых агентов декларантов - юристы

Концепция налоговой амнистии, которую предложил президент, не предусматривает никаких гарантий для налоговых агентов декларанта, а также допускает возможность получения иностранными налоговыми органами информации о задекларированных активах и их стоимости, полагают юристы Avellum.

"Предложенная налоговая амнистия не предусматривает никаких специальных гарантий для налоговых агентов декларантов. Помимо этого не будет считаться незаконным разглашение информации из декларации в порядке обмена информацией с иностранными налоговыми органами. То есть, иностранные налоговые органы смогут получить информацию о задекларированных активах и их стоимости и начать уголовное производство относительно декларанта в своих юрисдикциях", - прокомментировала юрист Avellum Богдана Харчук.

В свою очередь юрист Кирилл Бочаров отметил несовершенство перечня гарантий отсутствия ответственности для декларанта. "Так, освобождение от уголовной ответственности не распространяется на случаи декларирования активов, полученных в результате совершения преступлений иных, чем те, которые связаны с уклонением от уплаты налогов. Поэтому, например, декларанта могут привлечь к ответственности по статье 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Гарантии отсутствия ответственности не прописаны в профильном законодательстве, в частности, антимонопольном. Это может создать риск привлечения декларанта к ответственности за нарушение такого законодательства", - отметил он.

По мнению юристов, будущее введение автоматического обмена налоговой информации и вступление в силу правил контролируемых иностранных компаний (КИК) будут стимулировать значительное количество налогоплательщиков принять участие в налоговой амнистии и легализовать свои активы. В то же время налоговая амнистия может негативно повлиять на налоговую дисциплину, поскольку налогоплательщики будут рассчитывать на дальнейшую возможность легализации активов без уплаты полной суммы налогов, добавили эксперты.

Как напомнила Богдана Харчук, налоговая амнистия предусматривает одноразовое (специальное) добровольно декларирование, которое позволит физлицам задекларировать ранее необлагаемые налогом активы, полученные с 1 января 2021 года. Предполагается, что декларирование должно проводиться с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го. При этом госслужащие, судьи, народные депутаты и другие высокопоставленные лица не смогут воспользоваться этим инструментом.

"Декларированию также не подлежат активы, полученные в результате совершения преступлений, кроме тех, которые связаны с уклонением от уплаты налогов, а также активы, принадлежащие декларанту, по которому открыто судебное производство по легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, а также других преступлений. Для проведения легализации наличных средств, их необходимо сначала разместить на счетах со специальным режимом использования в банках Украины", - указала Харчук.

С денежной стоимости задекларированных активов декларант должен уплатить сбор в следующих размерах: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня 2022 до подачи декларации. При этом даже если лицо не подаст декларации и не уплатит сбор, часть его активов будет подлежать автоматической легализации в рамках налоговой амнистии, добавила она.

В частности, речь идет об активах на сумму до 400 тыс. грн, квартире общей площадью до 120 кв. м или доме площадью до 240 кв. м, нежилой недвижимости до 60 кв. м, а также земельном участке, который не превышает нормы бесплатной передачи, и одном транспортном средстве личного некоммерческого использования, которое должно также отвечать ряду критериев.

"В законопроекте 5153 также предусмотрены гарантии отсутствия ответственности декларанта о задекларированных активах. Так, поданные декларации не могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве об уклонении от уплаты налогов, делах об административных правонарушениях за нарушения налогового и валютного законодательства", - уточнили в юридической компании.

"Более того, как указано в законопроекте 5156, за разглашение информации из декларации предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнул Кирилл Бочаров.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии - законопроекты №5153 (поправки в Налоговый кодекс), №5154 (изменения в Бюджетный кодекс), №5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект №5156 - с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.