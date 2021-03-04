Экономика

14:47 04.03.2021

НБУ готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения инфляции

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НБУ готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) готов к более решительному повышению учетной ставки, чтобы ограничить инфляцию и привести инфляционный показатель к цели.

"Национальный банк Украины готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения фундаментального инфляционного давления, стабилизации ожиданий и приведения инфляции к цели", - указал центробанк в четверг на сайте.

Как сообщалось, НБУ с 5 марта 2021 года решил повысить учетную ставку до 6,5% с уровня 6%, на котором он удерживал ее с 12 июня 2020 года.

Теги: #учетная_ставка #нбу #инфляция
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