НБУ готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) готов к более решительному повышению учетной ставки, чтобы ограничить инфляцию и привести инфляционный показатель к цели.

"Национальный банк Украины готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения фундаментального инфляционного давления, стабилизации ожиданий и приведения инфляции к цели", - указал центробанк в четверг на сайте.

Как сообщалось, НБУ с 5 марта 2021 года решил повысить учетную ставку до 6,5% с уровня 6%, на котором он удерживал ее с 12 июня 2020 года.