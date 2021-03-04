Несмотря на повышение учетной ставки монетарная политика НБУ остается мягкой - 1-ая замглавы

Национальный банк Украины (НБУ) впервые с сентября 2018 года повысил учетную ставку – с 6% до 6,5%, однако сохраняет мягкой монетарную политику, сообщила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Несмотря на повышение учетной ставки наша монетарная политика остается мягкой", – написала она на своей странице в Facebook.

По словам первой замглавы центробанка, экономику также поддерживают фискальные стимулы, кроме того, оживляются экономики торговых партнеров Украины и восстанавливается внутренний спрос.

Рожкова подчеркнула, что решение о повышении ставки до 6,5% свидетельствует о последовательности монетарной политики Нацбанка. "Мы реагируем на выход инфляции за пределы целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.", – пояснила первая замглавы.

Она отметила, что НБУ ожидал ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года и по-прежнему прогнозирует ее выход на пике этого года за 8% по сравнению с 6,1% по итогам января и возвращение в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. в первом полугодии 2022 года.

Рожкова напомнила, что в апреле Нацбанк будет обновлять макропрогноз. "Если инфляционное давление будет усиливаться существеннее, чем мы ожидаем, то мы готовы к более решительному ужесточению монетарной политики", – заявила она.

Первая замглавы добавила, что политика НБУ находится в тренде политик центробанков emerging markets (EM). "Среди стран EM мы третья страна после Турции и Армении, которые в последний год пошли на повышение учетной ставки. Более того, на начало 2021 года все больше центробанков изменило риторику в сторону ужесточения монетарной политики. Это, например, центробанки Бразилии, Грузии", – указала Рожкова.

Первая замглавы НБУ отсутствовала на традиционной пресс-конференции об объявлении решения правления об учетной ставке в четверг. Решение о ставке на ней объявил замглавы НБУ Юрий гелетий, который на период краткосрочного отпуска главы Нацбанка Кирилла Шевченко исполняет его обязанности. Как уточнила пресс-служба, Шевченко выйдет из отпуска в начале следующей недели.