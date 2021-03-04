Экономика

14:24 04.03.2021

Несмотря на повышение учетной ставки монетарная политика НБУ остается мягкой - 1-ая замглавы

2 мин читать
Несмотря на повышение учетной ставки монетарная политика НБУ остается мягкой - 1-ая замглавы

Национальный банк Украины (НБУ) впервые с сентября 2018 года повысил учетную ставку – с 6% до 6,5%, однако сохраняет мягкой монетарную политику, сообщила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Несмотря на повышение учетной ставки наша монетарная политика остается мягкой", – написала она на своей странице в Facebook.

По словам первой замглавы центробанка, экономику также поддерживают фискальные стимулы, кроме того, оживляются экономики торговых партнеров Украины и восстанавливается внутренний спрос.

Рожкова подчеркнула, что решение о повышении ставки до 6,5% свидетельствует о последовательности монетарной политики Нацбанка. "Мы реагируем на выход инфляции за пределы целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.", – пояснила первая замглавы.

Она отметила, что НБУ ожидал ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года и по-прежнему прогнозирует ее выход на пике этого года за 8% по сравнению с 6,1% по итогам января и возвращение в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. в первом полугодии 2022 года.

Рожкова напомнила, что в апреле Нацбанк будет обновлять макропрогноз. "Если инфляционное давление будет усиливаться существеннее, чем мы ожидаем, то мы готовы к более решительному ужесточению монетарной политики", – заявила она.

Первая замглавы добавила, что политика НБУ находится в тренде политик центробанков emerging markets (EM). "Среди стран EM мы третья страна после Турции и Армении, которые в последний год пошли на повышение учетной ставки. Более того, на начало 2021 года все больше центробанков изменило риторику в сторону ужесточения монетарной политики. Это, например, центробанки Бразилии, Грузии", – указала Рожкова.

Первая замглавы НБУ отсутствовала на традиционной пресс-конференции об объявлении решения правления об учетной ставке в четверг. Решение о ставке на ней объявил замглавы НБУ Юрий гелетий, который на период краткосрочного отпуска главы Нацбанка Кирилла Шевченко исполняет его обязанности. Как уточнила пресс-служба, Шевченко выйдет из отпуска в начале следующей недели.

 

Теги: #учетная_ставка #рожкова #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:13 04.03.2021
НБУ ожидает замедления инфляции в конце 2021г.

НБУ ожидает замедления инфляции в конце 2021г.

14:12 04.03.2021
НБУ повысил учетную ставку до 6,5%

НБУ повысил учетную ставку до 6,5%

18:55 03.03.2021
Восемь финансовых учреждений добровольно отказались от лицензий - НБУ

Восемь финансовых учреждений добровольно отказались от лицензий - НБУ

11:54 03.03.2021
НБУ исключил из госреестра 2 небанковские финорганизации, включил 6

НБУ исключил из госреестра 2 небанковские финорганизации, включил 6

15:56 02.03.2021
Сводный платежный баланс Украины в январе-2021 был сведен с дефицитом $0,22 млрд

Сводный платежный баланс Украины в январе-2021 был сведен с дефицитом $0,22 млрд

19:11 26.02.2021
НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн

12:05 25.02.2021
Совет НБУ рекомендует пересмотр условий и параметров долгосрочного рефинансирования и операций своп процентной ставки

Совет НБУ рекомендует пересмотр условий и параметров долгосрочного рефинансирования и операций своп процентной ставки

17:17 24.02.2021
Послы стран G7 в Украине встретились с главой НБУ

Послы стран G7 в Украине встретились с главой НБУ

16:10 23.02.2021
Банки обязаны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица – НБУ

Банки обязаны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица – НБУ

15:05 23.02.2021
Аваков обратился к НБУ с просьбой выпустить монету с изображением Василия Слипака

Аваков обратился к НБУ с просьбой выпустить монету с изображением Василия Слипака

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

НБУ повысил учетную ставку до 6,5%

Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

Премьер Украины заявляет о 5 ключевых вопросах с МВФ и рассчитывает на SLA для 2-го транша stand-by до июня

Украина намерена в 2025 г. полностью обеспечить себя газом собственной добычи - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу "Энергоатома" − премьер-министр.

Кабмин не будет устанавливать цены на продукты питания – Шмыгаль

Премьер ожидает стабилизации на рынке нефтепродуктов в ближайшее время

Правительство планирует передать местным громадам землю в Карпатах для строительства курорта "Боржава" – премьер

Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

Премьер Украины заявляет о 5 ключевых вопросах с МВФ и рассчитывает на SLA для 2-го транша stand-by до июня

Украина намерена в 2025 г. полностью обеспечить себя газом собственной добычи - премьер

Начато принудительное взыскание имущества связанного с Жеваго "Киевского судостроительного-судоремонтного завода" по долгам банка "ФиК"

Украина вошла в весну с рекордными запасами газа 18 млрд куб. м

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА