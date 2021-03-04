Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу "Энергоатома" − премьер-министр.

Кабинет министров в ближайшие две-три недели может объявить конкурс по отбору на должность президента ГП "НАЭК "Энергоатом", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам года работы правительства в четверг.

"Мы уже обсуждали необходимость назначения руководителей, как в Министерство энергетики, так и в "Энергоатом". Думаю, что эти процессы будут идти параллельно и проведение соответствующего конкурса на занятие должности руководителя "Энергоатома" хотелось бы, и я уверен, что мы будем инициировать и организовывать эти процессы в ближайшее время", − сообщил премьер-министр.

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением №50-р от 20 января 2021 года Кабмин взял на себя функции по управлению корпоративными правами в ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и госпредприятиях "НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ".

До этого "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" находились в управлении Минэнерго.