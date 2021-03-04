Кабмин не будет устанавливать цены на продукты питания – Шмыгаль

Правительство не планирует устанавливать цены на продукты питания или наценку на них, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы будем только стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить предложение там, где есть дефицит, который приводит к скачку цен", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, правительство имеет непрямые инструменты, среди которых - диалог с сетями ритейла, поставщиками и сельхозпроизводителями через Минэкономики, а также стимулирование некоторых производителей с помощью госпрограммы "5-7-9%".

Относительно роста цен на куриные яйца из-за падения их производства в стране он сообщил, что правительство провело переговоры о возобновлении производства с ключевыми производителями этой продукции, чтобы они несколько увеличили предложение в связи с ростом спроса на нее перед пасхальными праздниками.

По словам Шмыгаля, на сбалансирование объемов производства яиц через Минэкономики понадобится две-три недели.

Премьер отметил, что непрямым инструментом регулирования цен на зерновые, гречку и отдельные группы продуктов является введение экспортных квот и пошлин.