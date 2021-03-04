Экономика

13:43 04.03.2021

Премьер ожидает стабилизации на рынке нефтепродуктов в ближайшее время

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Премьер ожидает стабилизации на рынке нефтепродуктов в ближайшее время

Министерство экономики и Антимонопольный комитет Украины начали "процедуры по проверкам законности функционирования сетей и станций рынка нефтепродуктов", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя рост цен на нефтепродукты в последние месяцы.

"Сейчас мы находимся в открытом диалоге с основными сетями. Ситуация схожа с прошлым годом, но у меня есть надежда, что она будет урегулирована, стабилизирована в ближайшее время", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По словам Шмыгаля, у крупных сетей есть пожелания к правительству по легализации рынка топлива, его оптовых поставок, в частности по легализации импорта из Беларуси и России.

"Протоколы Кабмина есть и я уверен, что рынок будет справедливым и стабильным", - отметил премьер.

"По поводу подорожания: давайте посмотрим на тенденцию по той работе, которую мы будем выполнять вместе с сетями", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в феврале бензин А-95 в Украине в среднем подорожал на 6,6% – до 28,22 грн/л, дизтопливо – на 6,8%, до 27,63 грн/л, автомобильный газ – на 17%, до 15,37 грн/л.

В целом с начала этого года бензин вырос в цене на 12,1%, дизтопливо – на 12,6% и автогаз – на 24,2%.

Теги: #шмыгаль #нефтепродукты #кабмин
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