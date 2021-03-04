Экономика

13:41 04.03.2021

Правительство планирует передать местным громадам землю в Карпатах для строительства курорта "Боржава" – премьер

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Правительство планирует передать местным громадам землю в Карпатах для строительства курорта "Боржава" – премьер

Для строительства горнолыжного курорта "Боржава" планируется передать территории лесных массивов из собственности государства в собственность местных громад для обустройства лыжных трасс, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Речь идет о возможности передачи в границах населенных пунктов Свидовец, Боржава, где можно развить довольно большой горнолыжный курорт, значительных массивов из государственной собственности в собственность местных громад, чтобы они могли управлять этим без повреждения лесных массивов, и создать горнолыжные трассы и проложить подъемники", – сказал он на пресс-конференции по результатам первого года работы правительства.

Он подчеркнул, что земля передается не для коммерческого использования, а исключительно для организации горнолыжных спусков и эффективного управления.

"Мы будем поддерживать строительство курорта законным прозрачным способом, с необходимыми аукционами, если нужно, с привлечением контролирующих правоохранительных органов", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, строительство горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатской области начнется в 2021 году.

Теги: #земля #курорт #отг #кабмин
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