Экономика

13:07 04.03.2021

Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

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Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам года работы правительства в четверг.

"Позиция Кабинета министров полностью совпадает с философий президента Украины. За электроэнергию, если есть какие-то дисбалансы, должны платить богатые. Те, кто имеют деньги, кто потребляют больше. То есть те, кто способен, должны заплатить больше для того, чтобы сбалансировать возможные дисбалансы в рынке", – сказал Шмыгаль.

В то же время, по словам премьер, "те, кто платить за электроэнергию и другие ресурсы не могут, по тем или иным причинам – высокий тариф или рыночный тариф – те должны получить поддержку от государства".

Как пояснил Шмыгаль, стратегия правительства в движении к рыночной экономике состоит в том, что тарифы должны быть рыночными, а люди должны получать монетизированные субсидии.

"Поэтому вот это и есть логика, стратегия и концепция, к которой мы будем двигаться. Она будет требовать времени, поэтому я и говорю, что с 1 апреля, скорее всего, люди изменений не увидят и не почувствуют. Но это не означает, что их не будет в будущем", - подчеркнул премьер-министр.

Кабинет министров постановлением №1325 от 28 декабря 2020 года ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч за первые 100 кВт-ч месячного потребления, а также другие льготные тарифы.

Теги: #шмыгаль #электроэнергия #тарифы
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