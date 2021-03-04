Экономика

12:55 04.03.2021

Украина намерена в 2025 г. полностью обеспечить себя газом собственной добычи - премьер

1 мин читать
Украина намерена в 2025 г. полностью обеспечить себя газом собственной добычи - премьер

Украина намерена в 2025 году полностью обеспечить себя газом собственной добычи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ставим дедлайн: 2025 год - покрыть полностью потребность Украины в газе", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

В эту отрасль инвестиции в ближайшие два-три года составят 10 млрд грн, добавил он.

"Мы рассчитываем, что 2024-2025 годы, благодаря открытию новых месторождений, дадут возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины, как для населения, так и для производственных потребителей газа внутренней добычей", - отметил премьер.

Как сообщалось со ссылкой на данные платформы прозрачности ОГТСУ, валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,742 млрд куб. м (-4,4% к 2019-му). С учетом валовой добычи государственной УГВ в 14,23 млрд куб. м ее доля в общем объеме производства газа в стране составила 72,1%.

В январе 2021 года добыча газа в Украине составила 1,67 млрд куб. м, что на 4,6% меньше, чем в январе-2020 (1,75 млрд куб. м).

Вместе с тем по данным последнего мониторинга НКРЭКУ, Украина в январе-сентябре 2020 года увеличила валовое потребление природного газа до 20,01 млрд куб. м, что больше на 3,7% (на 0,71 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Теги: #шмыгаль #газ #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 04.03.2021
Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

13:56 04.03.2021
Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу "Энергоатома" − премьер-министр.

Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу "Энергоатома" − премьер-министр.

13:53 04.03.2021
Кабмин не будет устанавливать цены на продукты питания – Шмыгаль

Кабмин не будет устанавливать цены на продукты питания – Шмыгаль

13:50 04.03.2021
Степанова никто не спасает от отставки, он проявляет себя как антикризисный менеджер - премьер

Степанова никто не спасает от отставки, он проявляет себя как антикризисный менеджер - премьер

13:44 04.03.2021
Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

13:43 04.03.2021
Премьер ожидает стабилизации на рынке нефтепродуктов в ближайшее время

Премьер ожидает стабилизации на рынке нефтепродуктов в ближайшее время

13:38 04.03.2021
Разговоров об отставке нынешнего состава Кабмина со мной не проводили – премьер

Разговоров об отставке нынешнего состава Кабмина со мной не проводили – премьер

13:23 04.03.2021
Украина готова присоединиться к дискуссии с европейскими партнерами о введении системы международных "паспортов вакцинации" - Шмыгаль

Украина готова присоединиться к дискуссии с европейскими партнерами о введении системы международных "паспортов вакцинации" - Шмыгаль

13:07 04.03.2021
Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

13:03 04.03.2021
Премьер Украины заявляет о 5 ключевых вопросах с МВФ и рассчитывает на SLA для 2-го транша stand-by до июня

Премьер Украины заявляет о 5 ключевых вопросах с МВФ и рассчитывает на SLA для 2-го транша stand-by до июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Несмотря на повышение учетной ставки монетарная политика НБУ остается мягкой - 1-ая замглавы

Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

НБУ повысил учетную ставку до 6,5%

Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

Премьер Украины заявляет о 5 ключевых вопросах с МВФ и рассчитывает на SLA для 2-го транша stand-by до июня

ПОСЛЕДНЕЕ

Несмотря на повышение учетной ставки монетарная политика НБУ остается мягкой - 1-ая замглавы

НБУ ожидает замедления инфляции в конце 2021г.

НБУ повысил учетную ставку до 6,5%

Правительство планирует передать местным громадам землю в Карпатах для строительства курорта "Боржава" – премьер

Начато принудительное взыскание имущества связанного с Жеваго "Киевского судостроительного-судоремонтного завода" по долгам банка "ФиК"

Украина вошла в весну с рекордными запасами газа 18 млрд куб. м

"Укравтодор" планирует в мае полностью открыть движение на мосту через Хаджибейский лиман

СБУ провела обыски в Дунайском пароходстве в рамках дела относительно его венгерской "дочки"

Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях – глава фракции "Слуга народа"

Киев начал разработку проекта комплексной реконструкции устаревшего жилья

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА