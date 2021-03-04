Украина намерена в 2025 г. полностью обеспечить себя газом собственной добычи - премьер

Украина намерена в 2025 году полностью обеспечить себя газом собственной добычи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ставим дедлайн: 2025 год - покрыть полностью потребность Украины в газе", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

В эту отрасль инвестиции в ближайшие два-три года составят 10 млрд грн, добавил он.

"Мы рассчитываем, что 2024-2025 годы, благодаря открытию новых месторождений, дадут возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины, как для населения, так и для производственных потребителей газа внутренней добычей", - отметил премьер.

Как сообщалось со ссылкой на данные платформы прозрачности ОГТСУ, валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,742 млрд куб. м (-4,4% к 2019-му). С учетом валовой добычи государственной УГВ в 14,23 млрд куб. м ее доля в общем объеме производства газа в стране составила 72,1%.

В январе 2021 года добыча газа в Украине составила 1,67 млрд куб. м, что на 4,6% меньше, чем в январе-2020 (1,75 млрд куб. м).

Вместе с тем по данным последнего мониторинга НКРЭКУ, Украина в январе-сентябре 2020 года увеличила валовое потребление природного газа до 20,01 млрд куб. м, что больше на 3,7% (на 0,71 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.