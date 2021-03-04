Начато принудительное взыскание имущества связанного с Жеваго "Киевского судостроительного-судоремонтного завода" по долгам банка "ФиК"

Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины открыл исполнительное производство по обращению взыскания на имущество компании "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" (КССЗ), являющегося имущественным поручителем по обязательствам банка "Финансы и Кредит" (Киев) перед Национальным банком (НБУ) на общую сумму 4,2 млрд грн.

Согласно пресс-релизу НБУ в четверг, данный завод, как и раньше сам банк "Финансы и Кредит" ("ФиК"), связан с бизнесменом Константином Жеваго.

В документе поясняется, что в 2009-2010 годах завод заключил с НБУ договора ипотеки и залога в обеспечение исполнения обязательств по предоставленным банку кредитам рефинансирования. Таким образом, КССЗ взял на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества.

Поскольку обязательства по кредитам не выполнены, НБУ обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. 4 апреля 2017 года суд первой инстанции, законность которого 1 декабря 2020 года подтвердил апелляционный суд, удовлетворил иск НБУ к КССЗ и обратил взыскание на предметы ипотеки и залога в счет погашения долга банка "ФиК" по предоставленному кредитом рефинансированию.

При этом уточняется, что речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43440,9 кв. м и движимом имуществе, которые являются собственностью КССЗ в Киеве, залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 354 млн грн (в соответствии с договорами залога).

Кроме того, в рамках открытой с 2016 года процедуры банкротства предприятия, НБУ заявил о своих кредиторских требованиях, которые признаны судом полностью.

Вместе с тем отмечается, что есть неоднократные случаи попыток завода и других лиц сделать невозможным взыскание залогового имущества и запретить его реализацию, а значит и погашение задолженности перед НБУ. В свою очередь Национальный банк, как обеспеченный кредитор, имеет преимущественное, внеочередное право на удовлетворение своих требований за счет этого имущества, мораторий по Кодексу процедуры банкротства уже истек, а принятое решение суда об обращении взыскания на имущество вступило в силу и является обязательным.

"Мы не исключаем, что наши оппоненты будут прибегать к обжалованию действий государственной исполнительной службы и пытаться из-за дела о банкротстве, других судебных процессов, помешать реализации имущества, как и прибегать к другим действиям, чтобы запретить, остановить реализацию имущества. Однако закон на нашей стороне. Мы убеждены в силе нашей юридической позиции и в том, что требования залогового кредитора, несомненно, должны удовлетворяться за счет залога, учитывая подтверждение судами законности наших кредиторских требований и требований об обращении взыскания на имущество ", - отметил начальник отдела правовой и судебной работы с проблемными активами юридического департамента НБУ Сергей Бойко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, НБУ 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении банка "Финансы и Кредит" в категорию неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций.

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступал мажоритарий горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

Общая задолженность банка перед НБУ по кредитам рефинансирования на тот момент составляла 6,3 млрд грн.

Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году.

ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" по итогам работы в 2019 году получил чистую прибыль в размере 4,564 млн грн против чистого убытка в 2018 году в размере 2,456 млн грн, чистый доход за этот период снизился на 24,5% - до 12,780 млн грн. Непогашенный убыток к концу 2019 года составлял 131,861 млн грн.

КССЗ производит суда различных типов, сложные металлоконструкции, оборудование для горно-обогатительной промышленности, ремонт дизельных двигателей.

Хозяйственный суд Киева своим определением от 21 августа 2017 года возбудил производство по делу о банкротстве ПАО "КССЗ".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Mulready Ventures Limited (Великобритания) находится 24% акций ПАО, ООО "ДІ.ЕР.АЙ.", ООО "Гармоника", ООО "Укртехвуглець" (все три – Украина) – по 9,8%, Американо-украинское СП с иноинвестициями в виде ООО "Финансы и кредит лизинг" – 9%, у физлица Виктора Барсука – 12,1945%.

Уставный капитал ПАО – 62,5 млн грн.