Украина вошла в весну с рекордными запасами газа 18 млрд куб. м

В подземных хранилищах газа (ПХГ) в Украине по состоянию на 1 марта сохранялось 18,03 млрд куб. м газа, что является рекордным уровнем наполнения за последние 10 лет, превышающим прошлогодний показатель на 13%.

Как сообщалось на сайте АО "Укртрансгаз" в среду со ссылкой на оперативные данные компании, отбор газа в течение февраля тоже стал самым высоким за предыдущие восемь лет, достигнув отметки в 2,9 млрд куб. м, что в 2,5 раза больше, чем в феврале 2020 года. В течение 16 дней подряд - с 6 по 21 февраля из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн куб. м газа.

Всего с начала отопительного сезона из газохранилищ было отобрано 10,23 млрд куб. м газа.

"В этом году последний месяц зимы стал одним из самых активных периодов по темпам отбора природного газа. В частности, активную роль на украинском газовом рынке играют нерезиденты. Они не только экспортируют газ, но и осуществляют между собой операции по купле-продаже газа в ПХГ в режиме таможенного склада, а также реализуют свои запасы резидентам", − сообщил врио генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.

Он также отметил наличие высокого интереса к украинским ПХГ со стороны иностранных игроков.

По состоянию на 1 марта иностранные трейдеры сохраняли в ПХГ в режиме "Таможенный склад" 5,6 млрд куб. м газа, что в 6,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в режиме short haul было накоплено 4,1 млрд куб. м.

В то же время компании-резиденты хранили в режиме "Таможенный склад" 0,55 млрд куб. м, что на 2,9% меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме short haul, составлял 0,48 млрд куб. м.

Как сообщалось, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 с запасами в ПХГ около 17 млрд куб. м.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).