"Укравтодор" планирует в мае полностью открыть движение на мосту через Хаджибейский лиман

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует уже в мае текущего года открыть движение по всем шести полосам на мосту через Хаджибейский лиман в Одесской области.

"Это один из самых сложных участков на дороге в Одессу по автодороге М-05. Также это один из ключевых объектов "Большого строительства" в Одесской области. Уже в мае 2021 года мост будет полностью обновлен и расширен до трех полос движения в каждую сторону", - отмечается в сообщении на Facebook-странице "Укравтодора" в четверг.

Сейчас продолжаются работы по капитальному ремонту левой стороны моста. Движение по отремонтированной правой стороне моста было открыто 23 августа 2020 года.

Мост был построен в 1997 году. В 2007 году был проведен первый капитальный ремонт строения.

В рамках президентской программы "Большое строительство" "Укравтодор" в 2021 году планирует построить, реконструировать и отремонтировать 150 мостов и путепроводов. С учетом показателей за предыдущий год в целом в Украине будет обновлено более 300 искусственных сооружений на государственных дорогах.