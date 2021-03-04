Экономика

11:59 04.03.2021

"Укравтодор" планирует в мае полностью открыть движение на мосту через Хаджибейский лиман

1 мин читать
"Укравтодор" планирует в мае полностью открыть движение на мосту через Хаджибейский лиман

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует уже в мае текущего года открыть движение по всем шести полосам на мосту через Хаджибейский лиман в Одесской области.

"Это один из самых сложных участков на дороге в Одессу по автодороге М-05. Также это один из ключевых объектов "Большого строительства" в Одесской области. Уже в мае 2021 года мост будет полностью обновлен и расширен до трех полос движения в каждую сторону", - отмечается в сообщении на Facebook-странице "Укравтодора" в четверг.

Сейчас продолжаются работы по капитальному ремонту левой стороны моста. Движение по отремонтированной правой стороне моста было открыто 23 августа 2020 года.

Мост был построен в 1997 году. В 2007 году был проведен первый капитальный ремонт строения.

В рамках президентской программы "Большое строительство" "Укравтодор" в 2021 году планирует построить, реконструировать и отремонтировать 150 мостов и путепроводов. С учетом показателей за предыдущий год в целом в Украине будет обновлено более 300 искусственных сооружений на государственных дорогах.

Теги: #укравтодор #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 03.03.2021
"Укравтодор" и УЗ подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве к концу 2021 года

"Укравтодор" и УЗ подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве к концу 2021 года

13:40 02.03.2021
"Укравтодор" начнет ремонт объездной дороги вокруг Харькова как только позволят погодные условия

"Укравтодор" начнет ремонт объездной дороги вокруг Харькова как только позволят погодные условия

11:33 02.03.2021
Onur отремонтирует 47 км дороги между Тернополем и Бережанами

Onur отремонтирует 47 км дороги между Тернополем и Бережанами

10:01 02.03.2021
ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

12:15 01.03.2021
В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

14:01 26.02.2021
Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

13:10 26.02.2021
"Укравтодор" в 2021г полностью возобновит маршрут Берегово - Виноградов - Великая Копаня в Закарпатской области

"Укравтодор" в 2021г полностью возобновит маршрут Берегово - Виноградов - Великая Копаня в Закарпатской области

13:23 25.02.2021
Дороги Донецкой и Луганской областей будут восстанавливать с участием Всемирного банка и ЕИБ - глава "Укравтодора"

Дороги Донецкой и Луганской областей будут восстанавливать с участием Всемирного банка и ЕИБ - глава "Укравтодора"

15:03 24.02.2021
ГАРТ, "Укравтодор", "Буковель" и инвесторы курортов в Карпатах подписали меморандум о сотрудничестве

ГАРТ, "Укравтодор", "Буковель" и инвесторы курортов в Карпатах подписали меморандум о сотрудничестве

13:13 24.02.2021
"Укравтодор" предложил КГГА передать ему на баланс Подольско-Воскресенский мост

"Укравтодор" предложил КГГА передать ему на баланс Подольско-Воскресенский мост

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина вошла в весну с рекордными запасами газа 18 млрд куб. м

СБУ провела обыски в Дунайском пароходстве в рамках дела относительно его венгерской "дочки"

Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях – глава фракции "Слуга народа"

"Укгазвыдобування" с апреля-2021 должно продавать на рынке весь газ на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз" – поручение Кабмина

Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить в марте оптовую продажу газа по фиксированной цене для населения и ТКЭ по конец апреля 2022г

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина вошла в весну с рекордными запасами газа 18 млрд куб. м

СБУ провела обыски в Дунайском пароходстве в рамках дела относительно его венгерской "дочки"

Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях – глава фракции "Слуга народа"

Киев начал разработку проекта комплексной реконструкции устаревшего жилья

Зеленский: независимая энергетическая система, дешевая энергетика - основная цель Украины

Укрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 млрд грн

Энергорегулятор намерен обязать газопоставщиков предлагать населению базовые годовые пакеты на май-апрель

Ferrexpo в январе нарастила выпуск окатышей на 7%

Восемь финансовых учреждений добровольно отказались от лицензий - НБУ

Группа "Нафтогаз" выделит отдельную корпоративную функцию по закупкам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА