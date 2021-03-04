Киев начал разработку проекта комплексной реконструкции устаревшего жилья

Киевская горгосадминистрация начала разработку проекта комплексной реконструкции устаревшего жилья в столице совместно с ЧП "Институт урбанистики", сообщила пресс-служба КГГА.

"Первые два этапа проекты уже готовы. В них мы определили основные шаги, необходимые для начала реализации программы реконструкции устаревшего жилья", - цитируется в сообщении замглавы КГГА Вячеслав Непоп.

По его словам, проведена исследовательско-аналитическая работа: анализ нормативной базы, международного опыта, выбор оптимальных механизмов финансирования, права и обязанности жителей жилья, вопросы оформления прав собственности. Далее планируется инвентаризация ветхого жилья в столице.

После утверждения характеристик и границ кварталов для реновации, очередности и способов осуществления реконструкции проект программы вынесут на рассмотрение Киевсовета, отмечает пресс-служба.