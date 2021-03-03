Экономика

20:47 03.03.2021

Зеленский: независимая энергетическая система, дешевая энергетика - основная цель Украины

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Зеленский: независимая энергетическая система, дешевая энергетика - основная цель Украины

Независимая энергетическая система, дешевая энергетика - вот основная цель, к которой стремится Украина, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания о развитии инфраструктуры и энергетического сектора.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в совещании под председательством Зеленского приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместители руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Независимая энергетическая система, дешевая энергетика - вот основная цель, к которой стремится Украина. Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки за энергетические услуги", - сказал Зеленский.

В свою очередь исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко отметил, что он тесно сотрудничает с Министерством цифровой трансформации по созданию доступных и эффективных электронных услуг для потребителей. Также он отметил, что Украина поставит энергоэффективность на новый качественный уровень и будет активно работать над интеграцией с Евросоюзом в этой области.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как происходит модернизация дорожной инфраструктуры и ее приведение к уровню стандартов ЕС.

"Строительство дорог происходит по европейским стандартам. Мы внедряем автоматический контроль веса и скорости автомобилей, восстанавливаем аэропорты, командно работаем над подписанием соглашения "Открытое небо" с ЕС. Также наша цель - устранение монополизма в транспортной системе", - сказал Криклий.

Дополнительно он подчеркнул, что его министерство работает над увеличением доли перевозок с использованием внутренних водных путей, либерализацией, цифровизацией рынков транспортных услуг, упрощением условий работы для бизнеса.

Также на совещании обсудили обеспечение освещением украинских трасс и дорог, над чем Министерство инфраструктуры будет сотрудничать совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности.

"В Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему, которая обеспечивает высокую мобильность населения. Это было частью моей предвыборной программы, и это поддерживают украинцы", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #инфраструктура
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