Экономика

19:25 03.03.2021

Энергорегулятор намерен обязать газопоставщиков предлагать населению базовые годовые пакеты на май-апрель

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Энергорегулятор намерен обязать газопоставщиков предлагать населению базовые годовые пакеты на май-апрель

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена обязать всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля.

"Поставщик, поставляющий или планирующий поставлять газ бытовым потребителям, обязан разместить на собственном сайте и предлагать всем бытовым потребителям базовое годовое предложение сроком действия с 1 мая по 30 апреля следующего года", – указано в проекте изменений к правилам поставок природного газа, утвержденным постановлением НКРЭКУ №2496 от 30 сентября 2015 года.

Как отмечается в обосновании к проекту, одобрение которого планируется на заседании регулятора 5 марта, его принятие позволит бытовым потребителям покупать газ на протяжении года по фиксированной цене, что обезопасит их от колебаний цен на рынке.

Согласно проекту изменений в правила поставок газа, поставщики будут обязаны обнародовать на собственных сайтах цену ресурса, поставляемого в рамках базового годового предложения, до 25 апреля каждого года.

Срок действия базового годового пакета не зависит от начала поставок потребителю и продолжается до 30 апреля, следует из проекта. При этом поставщик не сможет менять цену поставки в рамках годового пакета на протяжении периода его действия.

В то же время поставщики будут иметь возможность предлагать другие позиции бытовым потребителям, размещая их на сайте таким образом, чтобы была возможность однозначно определить, какая из них является базовой годовой.

При поставках природного газа в рамках базового годового предложения оплата счета поставщика должна быть осуществлена не позже 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Предполагается, что проект постановления о внесении изменений в правила поставок газа и, соответственного, в типовой договор о его поставках вступит в силу с 1 апреля текущего года.

Как сообщалось, в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года.

Глава правительства Денис Шмыгаль также поручил председателю НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.

Как подчеркнул Шмыгаль, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа, поэтому годовой продукт, который, по его словам, используют все развитые страны, защитит от резких колебаний цен.

Теги: #газ #энергетика
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