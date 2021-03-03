Экономика

19:04 03.03.2021

Ferrexpo в январе нарастила выпуск окатышей на 7%

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Ferrexpo в январе нарастила выпуск окатышей на 7%

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в январе текущего года увеличила производство окатышей на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,05 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель компании, за этот период выпуск концентрата увеличился на 12,2% - до 1,3 млн тонн.

Как сообщалось, Ferrexpo в 2020 году увеличило суммарное производство окатышей на 7% по сравнению с 2019 годом – до 11,218 млн тонн. Выпуск концентрата возрос на 5,9%, до 14 млн тонн.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Теги: #окатыши #ferrexpo #производство
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