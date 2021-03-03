"МХП" весной откроет R&D-центр для проведения исследований

Агрохолдинг "МХП" планирует открыть весной 2021 года департамент технологии, качества и безопасности своей пищевой продукции для проведения исследований и изучения потребностей клиентов производителя курятины, следует из материалов "Forbes Украина".

"Мы сможем разрабатывать новые продукты для себя и других компаний, изучать вкусы разных сегментов потребителей, проводить дегустации, собирать фокус-группы, тестировать упаковочные материалы и многое другое", - отметила возглавляющая данный департамент жена главы правления "МХП" Елена Косюк.

Она уточнила, что пока в Украине такого центра еще не существует, и раньше за такими исследованиями приходилось обращаться за границу. По ее данным, центр будет создавать и совершенствовать новые продукты, подходящие "МХП" по кулинарной концепции.

"Архитектура наших фабрик пока технологически не подходит для работы с кулинарными продуктами. Требовалось либо найти подрядную организацию, либо создать свою кулинарную платформу. R&D-центр станет таким местом", - уточнила Косюк.

Как сообщалось, "МХП" - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок "МХП" поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Выручка МХП за девять месяцев 2020 года снизилась на 6% – до $1,41 млрд. Агрохолдинг получил $109 млн чистого убытка против $276 млн чистой прибыли за девять месяцев 2019 года. EBITDA МХП за указанный период сократилась на 7% – до $332 млн.

Продажи курятины агрохолдингом в 2020 году выросли на 4% по сравнению с 2019 годом - до 698,02 тыс. тонн. "МХП" за аналогичный период собрал на 30% меньше урожая зерновых с 356,04 тыс. га земли - 1,7 млн тонн. В том числе урожай кукурузы в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 34% – до 864,53 тыс. тонн, пшеницы – на 30% до 208,14 тыс. тонн, рапса – на 34%, до 80,70 тыс. тонн, сои – на 57%, до 43,19 тыс. тонн при росте урожая семян подсолнечника на 9% – до 261,89 тыс. тонн. Урожай других зерновых (включая ячмень, рожь, сахарную свеклу, сорго) сократился на четверть – до 248,47 тыс. тонн.

Основателем, мажоритарным акционером и главой правления МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.