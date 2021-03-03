"ArcelorMittal Кривой Рог" 11 марта выплатит работникам всю "13 зарплату" на общую сумму 415 млн грн

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) по итогам деятельности в 2020 году выплатит 11 марта текущего года своим работникам вознаграждение, так называемую "13 зарплату" в полном объеме.

Согласно пресс-релизу компании в среду, кроме того, в 2021 году руководство компании рассматривает возможность дифференцированного повышения окладов своих работников. По этому поводу менеджмент предприятия ведет переговорный процесс с профсоюзами на местном и центральном уровнях.

При этом отмечается, что АМКР является единственным предприятием горно-металлургического комплекса Украины, которое ежегодно выплачивает 13-ую зарплату своим работникам. Каждому из них вознаграждение по итогам работы за предыдущий год определяется, исходя из размера среднего заработка за фактически отработанное время. В этом году на выплату 13-ой зарплаты АМКР направит около 415 млн грн.

Генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо констатировал, что несмотря на все вызовы 2020 года, с которыми никогда ранее еще не встречалась отрасль, в условиях пандемии и связанных с нею ограничений, для АМКР по-прежнему главной ценностью остаются люди.

"Очень важно было сохранить численность персонала и обеспечить работникам стабильность всех выплат. Даже в условиях острого кризиса за 2020 год средняя зарплата на предприятии увеличилась на 5,5% и составила 19062 грн. Это на 24% выше средней зарплаты по Украине, и на 10% выше, чем в черной металлургии", - подчеркнул топ-менеджер.

Пресс-служба уточняет, что по итогам 2020 года уровень зарплат на предприятиях черной металлургии (17,3 тыс. грн) традиционно существенно превысил средний показатель по Украине (11,5 тыс. грн).

Как сообщалось, профсоюз "ArcelorMittal Кривой Рог" вновь требует повышения зарплаты и обратился к владельцу компании, угрожая акциями протеста.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".