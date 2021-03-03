"МХП" планирует до конца 2023 года открыть в Украине 2 тыс. "Мясомаркетов"

Агрохолдинг "МХП" планирует в рамках смены формата продаж открыть в Украине 2 тыс. магазинов "Мясомаркет" до конца 2023 года, прежде всего за счет модернизации франчайзинговой сети магазинов "Нашей Рябы", следует из материалов "Forbes Украина".

"McKinsey (международная консалтинговая компания – ИФ) оценивает дефицит магазинов у дома в Украине примерно в 7 тыс. единиц. Мы хотим занять около 30% этого рынка", - сообщил изданию глава правления "МХП" Юрий Косюк.

По данным Forbes, в магазинах "Мясомаркет" расширение ассортимента произойдет за счет сопутствующих к мясу товаров (специи, маринады, овощи и т.д.), из которых 40% будет поставлять "МХП", а остальные 60% – сторонние поставщики. Ассортимент новых магазинов увеличится в 7-14 раз до 150–420 видов наименований по сравнению с магазинами охлажденной курятины "Наша Ряба", а их площадь составит не менее 45 кв. м. Forbes уточнило, что первые "Мясомаркеты" увеличили выручку в среднем на 25-30%, а продажи мяса птицы – на 20% по сравнению с работавшими на их месте магазинами "Нашей Рябы".

"Рынок хочет магазины у дома, которые бы давали не только мясо, но и какой-то минимальный набор продуктов. То, что мы делаем, нужно было начинать три года назад", - отметил бизнесмен.

Согласно данным Forbes, новая сеть будет развиваться по франчайзинговой модели, инвестиции для открытия одного "Мясомаркета" агрохолдинг оценивает в $50–120 тыс. со сроком окупаемости в 3-4 года.

Издание сообщило, что с 2020 года "МХП" развивает ресторанные форматы. Компания планирует создание франчайзинговой сети шаурмичных DönerMarket общим количеством около 2 тыс. торговых точек, каждая из которых обойдется франчайзи в $8−10 тыс.

"Мы хотим облегчить жизнь человека. 69% потребителей хотят есть разнообразную здоровую пищу, но не делают этого, потому что это требует много времени и денег. Мы даем решение "под лень", - приводит издание комментарий Косюка.

"МХП" планирует также до конца 2021 года расширить сеть франчайзинговых гастростудий "Секреты шефа" минимум до 10 заведений, работающих со средним чеком до EUR3 и высокой скоростью подачи.

"Мы индустриальная компания и понимаем, как сделать такой ресторан эффективным и безопасным. Весной 2021 года компания откроет R&D-центр, который будет проводить самые сложные исследования и изучать потребности клиента", - сообщил глава правления "МХП".

Издание со ссылкой на стратега финтех-компании Finteum Андрея Нестерука сообщает, что инвесторы больше верят в кулинарные, чем просто сырьевые компании. По его словам, производители мяса торгуются на биржах с мультипликатором не больше 10 EBITDA, в то время как мультипликаторы сервисных компаний доходят до 20–30.

"Если "МХП" удастся изменить позиционирование с сырьевой компании на сервисную, это поможет ему увеличить капитализацию в разы", – уточнил Нестерук.

Как сообщалось, "МХП" - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок "МХП" поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Выручка МХП за девять месяцев 2020 года снизилась на 6% – до $1,41 млрд. Агрохолдинг получил $109 млн чистого убытка против $276 млн чистой прибыли за девять месяцев 2019 года. Это связано с убытками от курсовой разницы в $191 млн за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с прибылью в размере $182 млн за январь-сентябрь 2019 года. EBITDA МХП за указанный период сократилась на 7% – до $332 млн.

Продажи курятины агрохолдингом в 2020 году выросли на 4% по сравнению с 2019 годом - до 698,02 тыс. тонн. "МХП" за аналогичный период собрал на 30% меньше урожая зерновых с 356,04 тыс. га земли - 1,7 млн тонн. В том числе урожай кукурузы в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 34% – до 864,53 тыс. тонн, пшеницы – на 30% до 208,14 тыс. тонн, рапса – на 34%, до 80,70 тыс. тонн, сои – на 57%, до 43,19 тыс. тонн при росте урожая семян подсолнечника на 9% – до 261,89 тыс. тонн. Урожай других зерновых (включая ячмень, рожь, сахарную свеклу, сорго) сократился на четверть – до 248,47 тыс. тонн.

Основателем, мажоритарным акционером и главой правления МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.