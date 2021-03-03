Экономика

16:22 03.03.2021

"Укрзализныця" намерена ликвидировать внеклассные грузы

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"Укрзализныця" намерена ликвидировать внеклассные грузы

АО "Укрзализныця" (УЗ) работает над тем, чтобы ликвидировать внеклассные грузы, в частности, речь идет о щебне, песке, строительных материалах.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, об этом заявил глава компании Владимир Жмак в ходе всеукраинской селекторной консультации по решению социальных вопросов железнодорожников.

"Ведем диалог, чтобы наше решение не заблокировали. Реализация таких принципов позволит получить дополнительные средства для компании, которые в дальнейшем смогут быть направлены на улучшение социальной защиты железнодорожников", - цитирует пресс-служба Жмака.

В компании уверены, что "Укрзализныця" должна двигаться в сторону либерализации тарифообразования в грузовых перевозках и избавляться от атавизмов советских времен, когда грузы разбиваются на классы. Классификатор определяет, какой коэффициент прибавляется к тарифу. Логика такого разделения заключалась в том, что тариф на перевозку грузов зависел от его стоимости, что не является актуально в условиях рыночной экономики.

Теги: #укрзализныця #грузы
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