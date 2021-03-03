Правительство Украины утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года

Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Национальная экономическая стратегия-2030 - это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой и европейской Украины", - цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля пресс-служба правительства.

Отмечается, что к созданию Стратегии присоединились более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества, народные депутаты.

Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.

Также Стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированный региональное развитие.

"Среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия, - европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса", - отмечают в правительстве.