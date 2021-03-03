Экономика

15:29 03.03.2021

Кабмин утвердил план мер по противодействию уклонению от уплаты налогов

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Кабмин утвердил план мер по противодействию уклонению от уплаты налогов

Кабинет министров утвердил план мер по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмыванию средств в офшорных зонах.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно проекту решения, план, в частности, предполагает запуск автоматического обмена информацией с налоговыми органами в октябре-декабре 2022 года.

Документ также обязывает Госфинмониторинг ежегодно подавать в правоохранительные органы обобщающие материалы по итогам мониторинга финансовых операций.

Помимо этого, план предусматривает налоговый контроль относительно рисков необоснованного формирования плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) налогового кредита с учетом категории рисковости компаний.

Теги: #налоги #план #уклонение
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