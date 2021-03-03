Украинцы на 3 марта подали 60 тыс. налоговых деклараций о доходах на 10,3 млрд грн

Украинцы по состоянию на среду, 3 марта, подали почти 60 тыс. налоговых деклараций об имущественном положении и доходах на общую сумму 10,3 млрд грн, при этом к уплате определены налоговые обязательства на сумму 323,4 млн грн.

"На сегодня граждане подал почти 60 тыс. налоговых деклараций об имущественном положении и доходах, в которых задекларирован общий доход в сумме 10,3 млрд грн. К уплате определены налоговые обязательства на сумму 324,4 млн грн, из их 280,7 млн грн налога на доходы физлиц и 42,7 млн грн военного сбора", - указала Государственная налоговая служба в сообщении на сайте в среду.

Последний день подачи декларации о доходах - 30 апреля 2021 год.

"Первенство по доходности бюджету принадлежит столице: к уплате задекларировано 82,2 млн грн налоговых обязательств. Во Львовской области задекларировано к уплате почти 42 млн грн, в Запорожской - 20 млн грн", - отметило ведомство.

По его данным, наибольшую сумму по состоянию на среду задекларировал житель Львовской области - 35,5 млн грн.

При этом Госналоговая отмечает, что с начала года 14 тыс. граждан задекларировали свое право на налоговую скидку. Наиболее часто граждане декларируют право на налоговую скидку в связи с расходами на образование - 11 тыс. деклараций, а также по расходам на страховые платежи и пенсионные взносы - 2,2 тыс. деклараций.

"Воспользоваться налоговой скидкой можно только до конца года, на последующие годы такое право не переносится. Последний день подачи декларации для получения налоговой скидки - 31 декабря 2021 включительно", - подчеркнула Госналоговая.