Кабмин поручил "Нафтогаз-Трейдингу" с мая стать маркет-мейкером стандартизированных продуктов сроком до 2 лет

ООО "Нафтогаз-Трейдинг" с мая 2021 года должно стать маркет-мейкером стандартизированных продуктов сроком до 2 лет.

Протокольное поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства как акционеру НАК подготовить к пятнице соответствующий проект правительственного решения принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.

Кроме того, Кабмин намерен обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях, не хуже, чем группе "Нафтогаз", а также в марте 2021 года обеспечить продажу газа ТКЭ и поставщикам по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022-го для нужд потребителей коммунальных услуг.