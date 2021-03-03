"Укргазвыдобування" с апреля должно продавать на рынке весь газ на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз"

Кабмин намерен обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

Соответствующее поручение о подготовке в однодневный срок Министерством экономики как акционером НАК проекта правительственного решения принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.