Экономика

14:23 03.03.2021

"Укргазвыдобування" с апреля должно продавать на рынке весь газ на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз"

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"Укргазвыдобування" с апреля должно продавать на рынке весь газ на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз"

Кабмин намерен обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

Соответствующее поручение о подготовке в однодневный срок Министерством экономики как акционером НАК проекта правительственного решения принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.

Теги: #газ #укргазвыдобування #цена
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