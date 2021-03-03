Экономика

14:14 03.03.2021

Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить в марте оптовую продажу газа по фиксированной цене для населения и ТКЭ по конец апреля 2022

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Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить в марте оптовую продажу газа по фиксированной цене для населения и ТКЭ по конец апреля 2022

Кабинет министров поручил Министерству экономики как акционеру НАК "Нафтогаз Украины" подготовить в однодневный срок проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.

Теги: #нафтогаз #цена
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