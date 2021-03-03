Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить в марте оптовую продажу газа по фиксированной цене для населения и ТКЭ по конец апреля 2022

Кабинет министров поручил Министерству экономики как акционеру НАК "Нафтогаз Украины" подготовить в однодневный срок проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.