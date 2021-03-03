"Центрэнерго" после смены руководства ограничило поставки в адрес "Юнайтед Энерджи"

ПАО "Центрэнерго" в пять раз ограничило поставки электроэнергии ООО "Юнайтед Энерджи" по договору от 29 декабря 2020 года из-за ее просроченной задолженности перед генкомпанией в размере 725 млн грн.

Об этом "Центрэнерго" сообщило на сайте в среду.

Согласно сообщению, "Центрэнерго" намерено полностью прекратить поставки ресурса "Юнайтед Энерджи" с 4 марта в случае непогашения до конца 3 марта трети накопленного долга перед генкомпанией, составляющей 234 млн грн.

"Если часть задолженности в размере как минимум 234 млн грн не будет погашена к концу операционного дня 3 марта, "Центренерго" может полностью приостановить отпуск электроэнергии ООО "Юнайтед Энерджи" с 4 марта", – говорится в сообщении ПАО.

Омечается, что наличие долгов сделало невозможным для генкомпании вовремя оплатить поставки угля.

При этом в "Центрэнерго" подчеркнули, что 2 марта впервые после смены руководства 26 февраля была реализована часть электроэнергии на рынке "на сутки вперед", цена на которую составила 1,53 грн/кВт-ч, что на 32% выше цены реализации ресурса по двустороннему договору с "Юнайтед Энерджи".

Как сообшалось, "Центрэнерго" в конце декабря 2020 года продало на УЭБ 3275 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки ООО "Юнайтед Энерджи" по цене выше, чем на треть ниже стартовой, - 1160 грн/МВт-ч.

СМИ связывают созданного в феврале 2018 года крупного энерготрейдера "Юнайтед Энерджи" с бизнесменом Игорем Коломойским.

ФГИ Украины 26 февраля 2021 года сменил и.о. председателя правления "Центрэнерго" Александра Корчинского на Юрия Власенко, в последние пять лет занимавшего должности члена правления, члена дирекции, а также члена набсовета ПАО "Донбассэнерго". Ранее Власенко возглавлял НКРЭ.

Кроме того, Фонд полностью сменил состав дирекции, отдельных членов которой также связывали с Коломойским, а главой набсовета компании стал зампред ФГИ Денис Кудин.