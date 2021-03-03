Экономика

12:06 03.03.2021

Госпродпотребслужба в 2020 г. открыла 12 новых рынков для украинского аграрного экспорта

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Госпродпотребслужба в 2020 г. открыла 12 новых рынков для украинского аграрного экспорта

Украинская сельхозпродукция в 2020 году получила доступ на рынки 12 стран, было согласовано 35 экспортных сертификатов и пройдено два аудита ЕС, касающихся госконтроля за производством рыбы, мяса птицы и продуктов из них.

Об этом сообщила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая во время публичного отчета о работе ведомства в 2020 году в среду.

"Речь идет как о традиционных внешнеэкономических партнерах Украины - ЕС, Китае, США, Индии, так и о менее освоенных украинскими экспортерами рынках - Мексике, Австралии, Бразилии, Анголы и т.д.", - уточнила глава Госпродпотребслужбы.

Магалецкая отметила, что в 2020 году велась работа по открытию 100 новых рынков на шести континентах. Также в минувшем году велась работа по заключению санитарных и фитосанитарных международных договоров с Бразилией, Алжиром, Индонезией, Вьетнамом, Ираном, Молдовой, Узбекистаном, Сербией, Ливаном, Грецией, Германией, Швецией и Грузией.

По данным Госпродпотребслужбы, в нынешнем году продолжается работа по расширению экспорта по различным товарным позициям, в числе которых продукция птицеводства, скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, бобовые, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Магалецкая сообщила также о получении разрешения Кабинета министров Украины на подписание Соглашения между компетентными органами Украины и Северной Македонии о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений.

Как сообщалось, Украина согласовала в феврале формы сертификатов для экспорта столовых яиц из Украины в Эфиопию, экспорта молока в Ливан, а также импорта в Украину британской рыбы и рыбной продукции.

 

Теги: #госпродпотребслужба #сельхозпродукция
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