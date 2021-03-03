Государственные ипотечные программы вряд ли станут стимулом для развития жилищного строительства – мнение

Государственные ипотечные программы предусматривают покупку жилья на вторичном рынке, поэтому не окажут влияния на уровень продаж новостроек, сообщил "Интерфакс-Украина" основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

"Главный позитив ипотечных программ "Доступное жилье" под 7% и лизинговой программы под 5% в том, что государство будет делить риски с заемщиком, и такая инициатива – это огромный "плюс" для власти. Но вместе с тем достаточно сложная макроэкономическая ситуация в Украине и отсутствие государственных гарантий, что процентные ставки для заемщиков не будут пересмотрены, ставят под сомнение эффективность реализации таких программ", – сообщил эксперт.

Согласно программе "Доступное жилье" размер компенсации банкам за выданные кредиты не будет меняться – государство покроет до 9% банковских издержек на выданный кредит.

"Возникает опасение, что данной программе будет очень трудно удержаться в рамках задекларированных 7% для заемщика. Нет никаких гарантий того, что из-за неблагоприятной экономической ситуации, проценты по выплатам ипотеки не изменятся. Не исключено, что, например, семья, оформившая кредит сроком на 10 лет под 7%, уже через год или два будет вынуждена платить 10%, а то и 12%", – считает Насиковский.

Он сообщил, что на сегодня 60% квартир на первичном рынке реализуется при помощи рассрочки от застройщиков, а доля квартир, приобретенных при помощи ипотеки, не превышает 3%.

При этом госипотека сейчас вряд ли простимулирует коммерческие банки развивать ипотечные программы, позволяющие приобрести жилье на первичном рынке.

"Для полноценного развития ипотеки, помимо базового экономического роста в стране и улучшения благосостояния граждан, необходимо принять ряд законов, которые бы значительно снизили риски для покупателей в случае, если строительство по каким-либо причинам не будет завершено. Кроме этого, чтобы потенциально иметь возможность внедрять ипотечные программы, банкам нужны "длинные деньги" под 2-3%. Но на сегодняшний день потенциально привлечь их можно только у государства", – резюмировал Насиковский.

Группа компаний DIM была основана в 2014 году. На сегодня группа ввела в эксплуатацию шесть домов совокупной площадью свыше 120 тыс. кв. м, в частности ЖК "Соборный", "Фамильный", "Автограф" и А52. Еще пять ЖК комфот+ и премиум-класса находятся на стадии строительства: "Новый Автограф", "Метрополис", "А136 Highlight Tower", Park Lake City, Lucky Land.

Общий портфель проектов компании – свыше 890 тыс. кв. м.