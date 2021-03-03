Экономика

09:18 03.03.2021

Странам Европы необходимо поддержать бизнес во избежание потери 15 млн рабочих мест - МВФ

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Странам Европы необходимо поддержать бизнес во избежание потери 15 млн рабочих мест - МВФ

Европейским странам необходимо помочь бизнесу, иначе они могут столкнуться с волной банкротств и потерять в общей сложности порядка 15 млн рабочих мест, предупреждают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Крупные вливания государств Европы в экономику в период пандемии COVID-19 помогли сохранить 30 млн рабочих мест, однако число банкротств выросло, особенно среди небольших компаний, отмечают в МВФ.

По оценкам экспертов фонда, для того, чтобы европейский бизнес оказался вне опасности, потребуется государственная и частная помощь в общей сумме от 2% до 3% ВВП государств.

"Более здоровые компании не допустят возврата "порочного круга" между проблемами реальной экономики и финансового сектора, - отмечает директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер. - Что еще важнее - более здоровые компании создадут больше рабочих мест".

Чтобы избежать подводных камней, например, траты денег на спасение нежизнеспособных компаний или поддержку плохо управляемого бизнеса, необходимо привлекать банки, отмечают в МВФ.

Теги: #европа #мвф
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