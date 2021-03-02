Экономика

19:24 02.03.2021

Дефицит внешней торговли Украины в феврале сократился почти вдвое - таможня

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Дефицит внешней торговли Украины в феврале сократился почти вдвое - таможня

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в феврале 2021 года сократилось на 47,5% – до $0,32 млрд, однако за два месяца зафиксирован его небольшое увеличение на 5,9% - до $0,6 млрд.

Согласно данным Государственной таможенной службы, импорт за январь-февраль этого года показал рост к аналогичному периоду прошлого года на 4,5% – до $9,09 млрд, а экспорт - на 4,4%, до $8,49 млрд.

В феврале-2021 импорт вырос к февралю-2020 на 6,6% – до $4,87 млрд грн, тогда как экспорт – на 14,9%, до $4,55 млрд грн.

В целом торговый оборот в январе-феврале этого года достиг $17,57 млрд, что на 4,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как прокомментировал замминистра экономики - торговый представитель Тарас Качка, в феврале Украина на $50 млн, или 15% по сравнению с февралем-2020 увеличила экспорт кондитерских изделий.

"Наибольшими рынками экспорта (кондитерской продукции - ИФ) были Румыния, Польша, Беларусь и Азербайджан", - написал он в соцсети "Фейсбук" во вторник.

Качка также указал на рост экспорта промышленной группы товаров до $398 млн в феврале, что на 9,6% больше аналогичного периода прошлого года и на 21,6% - январского показателя. Торгпред подчеркнул, что $294 млн экспорта этих товаров приходится на ЕС (Венгрия, Германия, Польша).

"Лучше себя стала чувствовать металлургия. Экспорт черных металлов (72 группа) в феврале составил $764 млн (+12%)", - указал торгпред.

Экспорт изделий из металла в прошлом месяце показал рост на 22% к февралю-2020, до $77,2 млн. Самыми большими по физическим поставкам рынками сбыта их стали Польша, Румыния, Германия, добавил торгпред.

Он также отметил рост экспорта подсолнечного масла в феврале к февралю прошлого года на 12% и на 14% к январю – до $587 млн. "Индия и Нидерланды наращивают поставки, Китай немного сокращает", - указал он.

"Шрот (2 группа) вырос на 25,7% и составил $169 млн. Больше стали покупать Франция, Китай", - написал Тарас Качка.

Как указала Гостаможня, крупнейшими торговыми партнерами в феврале оставались Китай (негативное сальдо $1,8 млрд), РФ (-$1,1 млрд), Германия (-$1,3 млрд).

В то же время торгпред отметил, что экспорт в ЕС в феврале увеличился по сравнению с прошлогодним показателем почти на 28% - до $1,97 млрд, а в Азию - на 17,4%, до $1,48 млрд. В то же время экспорт в страны СНГ снизился в феврале на 12,3% по сравнению с февралем-2020 – до $461 млн.

"Следует отметить оживление с Британией - первые два месяца этого года мы экспортировали продукции на $145,2 млн, это на 35% больше по сравнению с январем-февралем-2020", - написал Качка.

Согласно таможенной статистике, в феврале этого года товарооборот между Украиной и Великобританией составил $503 млн: экспорт - $209,5 млн, импорт - $294 млн.

"Следует отметить оживление с Британией - первые два месяца этого года мы экспортировали продукции на $145,2 млн, это на 35% больше по сравнению с январем-февралем-2020", - написал Качка.

Согласно таможенной статистике, в феврале этого года товарооборот между Украиной и Великобританией составил $503 млн: экспорт - $209,5 млн, импорт - $294 млн.

Теги: #таможня #статистика #украина
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