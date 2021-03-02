Экономика

18:28 02.03.2021

Бизнес отмечает необходимость доработки порядка списания грузовых вагонов - EBA

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Бизнес отмечает необходимость доработки порядка списания грузовых вагонов - EBA

Европейская бизнес ассоциация (EBA) отмечает необходимость доработать проект приказа Министерства инфраструктуры и не вводить ограничения относительно предельного срока службы для специализированных вагонов, сообщается на сайте EBA.

"На прошлой неделе Мининфраструктуры в очередной раз опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, которым предлагается утвердить порядок установления запрета эксплуатации грузовых вагонов. Однако очередная редакция проекта приказа несущественно отличается от предыдущих документов, обнародованных в октябре и декабре 2020 года и феврале 2021 года, к которым эксперты комитета по логистике EBA неоднократно предоставляли свои замечания. В частности, в действующем проекте остаются неурегулированными несколько существенных вопросов", - говорится в сообщении ассоциации.

EBA, в частности, отмечает, что в данном проекте значительно ограничиваются сроки использования специализированных грузовых вагонов, что, согласно подсчетам компаний-членов ассоциации, приведет к значительному сокращению их количества в период до 2028 года, в том числе будет выведено с эксплуатации более 34% окатышевозов.

"Специализированный подвижной состав является остродефицитным. По сути, использование таких вагонов является или безальтернативным, или ограниченно заменяемым. Представители бизнеса отмечают, что уже сейчас достаточно трудно пополнить баланс вагонов, выводимых из эксплуатации через длительный срок окупаемости и ограниченный сегмент рынка, где могут быть использованы такие вагоны", - акцентирует Европейская бизнес ассоциация.

Кроме того, EBA отмечает, что согласно проекту порядка предельный срок службы грузового вагона рассчитывается по результатам контрольных испытаний на каждую модель или тип грузового вагона. В то же время ни предложенная редакция проекта приказа, ни действующее законодательство не содержат процедуру/порядок/критерии проведения контрольных испытаний грузовых вагонов, а также не определяют, в какой форме, в какие сроки и кем формируется результат испытаний, не содержат информацию относительно свободного доступа к результатам контрольных испытаний.

В связи с этим бизнес-сообщество настаивает на необходимости доработки документа и отказе от введения ограничений на предельный срок службы для специализированных вагонов (в том числе окатышевозов и коксовозов).

По мнению бизнеса, необходимо не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, решение по которым будет принято до момента вступления в силу приказа, после завершения срока такого продления. При этом установить ограничения на продление срока службы только для универсальных полувагонов, зерновозов на уровне коэффициента 1,5 от нормативного срока их службы, для цистерн - на уровне коэффициента 2,5 от нормативного срока их службы, а также установить срок продления срока службы грузового вагона после проведения капитального ремонта сроком на пять лет.

"Эксперты ассоциации готовы оказать экспертную помощь в работе над этим вопросом, призываем министерство к диалогу", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #вагоны #мининфраструктуры #еба
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