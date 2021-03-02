Экономика

18:16 02.03.2021

Sivak+Partners выступила автором дизайн-проекта ЖК Intergal City в Киеве

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Компания "Интергал-Буд" представила концепцию дизайна интерьерных решений для жилого комплекса премиум-класса Intergal City в Киеве, автором которых выступила студия Sivak+Partners.

"Intergal City – флагманский проект компании "Интергал-Буд". К созданию концепции дизайна интерьерных решений мы привлекли коллег из ведущих студий дизайна, провели конкурс и выбрали лучший, на наш взгляд, футуристический дизайн, который предложила студия Sivak+Partner", – цитируется в сообщении пресс-службы руководитель отдела дизайна "Интергал-Буд" Александр Матюха.

Как сообщалось, общая площадь застройки по ул. Старонаводницкой, 16Б составляет 3 га, площадь комплекса при этом – 178,1 тыс. кв. м. В жилом комплексе предусмотрено 490 квартир и 214 апартаментов.

Инфраструктура комплекса также включает паркинг на 1,4 тыс. машиномест, а также торгово-развлекательный центр, бизнес-центр, спортивный комплекс с бассейном, ресторан, центры детского развития и школу.

Всего в проекте запланировано пять башен от трех до 25 этаже, соединенные между собой открытыми мостами. Продажи квартир в башнях "Б", "В" и "Г" стартовали в январе 2020 года.

Планируемый срок завершения строительства – второй квартал 2023 года.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Теги: #недвижимость #дизайн #интергал_буд
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