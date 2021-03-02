"Эпицентр К" планирует до конца 2022г обновить спецодежду сотрудников сети

ООО "Эпицентр К" (Киев) разработал новую линию спецодежды для персонала сети торговых центров "Эпицентр", планирует обеспечить всех сотрудников до конца 2022 года.

Как сообщила пресс-служба компании, обновленную форму уже получил персонал ТЦ "Эпицентр" во Львове, Мелитополе, Калуше и Запорожье. В текущем году ее предоставят сотрудникам еще 10 торговых центров.

Согласно сообщению, линия одежды включает куртки, кепки, жилеты, регланы, джинсы. В планах компании также пошить утепленные жилеты и куртки, комбинезоны, фартуки, поло и др.

"Новая и современная спецодежды способна не только улучшить настроение сотрудников, но и отношение посетителей к персоналу и торговым центрам сети в целом", – считают в компании.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.