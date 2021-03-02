Экономика

13:41 02.03.2021

Отсутствие "зеленых" аукционов тормозит развитие биоэнергетики – гендиректора Clear Energy Group

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Отсутствие "зеленых" аукционов тормозит развитие биоэнергетики – гендиректора Clear Energy Group

Биоэнергетика не сможет развиваться без государственной поддержки, она нуждается в "зеленых" аукционах, гарантирующих оплату произведенной электроэнергии, считает генеральный директор компании Clear Energy Group Андрей Гриненко.

"К концу 2029 года, когда истечет действие "зеленого" тарифа, цена электроэнергии будет приблизительно на точке безубыточности. И это нормальная ситуация для тех станций, которые на рынке уже не один год. Но для новых проектов необходимо проводить "зеленые" аукционы, гарантирующие 20 лет выплат, хоть и по более низкому, чем сейчас, тарифу", – сказал Гриненко в интервью "Энергореформе".

Он объяснил это тем, что привлекательность "зеленого" тарифа, учитывая ограниченный срок его действия, для биоТЭС уже теряет свою актуальность, а стоимость электроэнергии на рынке не даст новым проектам окупиться, в том числе и из-за тенденции к росту цен на сырье.

В то же время он отметил большие перспективы для развития биоэнергетических предприятий в Украине.

"Стратегический план на конец 2020 года по биомассе 660 МВт, имеем 91 МВт. Нам есть куда расти", – отметил гендиректор Clear Energy Group.

Теги: #зеленый_тариф #clear_energy_group #электроэнергия #биоэнергетика
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