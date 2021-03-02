Экономика

13:40 02.03.2021

"Укравтодор" начнет ремонт объездной дороги вокруг Харькова как только позволят погодные условия

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"Укравтодор" начнет ремонт объездной дороги вокруг Харькова как только позволят погодные условия

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует за два года закончить ремонт на 58 километрах объездной дороги Харькова по маршруту Песочин-Пятихатки-Рогань-Безлюдовка, отмечается в сообщении в Facebook госагентства во вторник.

По данным "Укравтодора", капитальный ремонт объездной Харькова не проводился более 10 лет и межремонтный срок исчерпан на 100%, а резкие скачки температуры этой зимой и постоянное движение транзитного большегрузного транспорта привели к значительной аварийной ямочности - на некоторых участках дорожное покрытие уже полностью разрушено.

"Как только позволят погодные условия, будут начаты подготовительные работы сразу с двух сторон: от Дергачевской развязки в сторону Пятихаток и от Роганского жилмассива в сторону Безлюдовки", - говорится в сообщении.

В планах "Укравтодора" в течение двух лет на 58 километрах объездной дороги по маршруту Песочин-Пятихатки-Рогань-Безлюдовка полностью обновить покрытие, установить новые автомобильные знаки, нанести новую разметку и обустроить обочину.

Как сообщалось, "Укравтодор" планирует завершить строительство путепровода в Донецкой области на автомобильной дороге км 730 + 554 М-03 Киев–Харьков–Довжанский (на Ростов-на-Дону) до 30 июня 2021 года.

Теги: #укравтодор #ремонт #харьков
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