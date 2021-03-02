Onur отремонтирует 47 км дороги между Тернополем и Бережанами

Служба автомобильных дорог в Тернопольской области и турецкая компания Onur Group подписали договор на текущий средний ремонт 47 км дороги между Тернополем и Бережанами на М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook во вторник, работы стартуют во второй половине марта. Планируется, что техника будет двигаться от с.Подгороднее на запад. Часть работ, как отметил победитель тендера, будет выполнять субподрядная организация.

"Этот участок - первый новый объект "Большой стройки" в 2021 году в Тернопольской области. Ремонт автодороги М-12 является приоритетом президентской программы, ведь вместе с автодорогой М-04 он образует новый маршрут, посвященный 30 годовщине Независимости. Трасса М-30 будет пролегать от Стрыя (Львовская область) до Изварино (Луганская область) и станет самой длинной в Украине. Общая длина дороги составит 1392,3 км. Она символически "сошьет" запад страны и восток, в том числе временно оккупированные территории. Изварино с 2014 года захвачено боевиками, и после победы над ними дорогу в этот поселок тоже будет восстановлено", - рассказали в "Укравтодоре".

Агентство отмечает, что участок будущей автодороги М-30 Стрый-Изварино в Тернопольской области проходит от границ Ивано-Франковской и Хмельницкой через Тернополь. От областного центра до границы Хмельницкой области ее восстанавливали в 2018 году. А от Тернополя через город Бережаны до границ Ивано-Франковской области эта автодорога не ремонтировалась еще с 1990-х годов.

"В 2021 году этот маршрут будет восстановлен полностью. Большая часть, вышеуказанных 47 км, с помощью текущего среднего ремонта. В самых Бережанах, учитывая необходимость ремонта старых коммуникаций под дорогой, будет капитальный ремонт. Другой участок капремонта - от Бережан до границ Прикарпатья. Также на днях Тернопольский горсовет объявил, что получил госфинансирование на участок дороги М-30 Стрый-Изварино, которая находится у нее на балансе", - указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Служба автомобильных дорог в Тернопольской области готовится установить на ремонтируемом участке первую в регионе площадку для взвешивания в движении WiM. Она будет обустроена за Бережанами.

Onur Taahhut основана в 1991 году, выполняет строительство автодорог, мостов, примыканий, сооружений и работы по реконструкции дорог. Компания успешно реализовала важные проекты в Хорватии, Украины, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинеи и Туркменистане. Имеет опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры по всей Украине.