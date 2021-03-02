Экономика

11:33 02.03.2021

Onur отремонтирует 47 км дороги между Тернополем и Бережанами

2 мин читать
Onur отремонтирует 47 км дороги между Тернополем и Бережанами

Служба автомобильных дорог в Тернопольской области и турецкая компания Onur Group подписали договор на текущий средний ремонт 47 км дороги между Тернополем и Бережанами на М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook во вторник, работы стартуют во второй половине марта. Планируется, что техника будет двигаться от с.Подгороднее на запад. Часть работ, как отметил победитель тендера, будет выполнять субподрядная организация.

"Этот участок - первый новый объект "Большой стройки" в 2021 году в Тернопольской области. Ремонт автодороги М-12 является приоритетом президентской программы, ведь вместе с автодорогой М-04 он образует новый маршрут, посвященный 30 годовщине Независимости. Трасса М-30 будет пролегать от Стрыя (Львовская область) до Изварино (Луганская область) и станет самой длинной в Украине. Общая длина дороги составит 1392,3 км. Она символически "сошьет" запад страны и восток, в том числе временно оккупированные территории. Изварино с 2014 года захвачено боевиками, и после победы над ними дорогу в этот поселок тоже будет восстановлено", - рассказали в "Укравтодоре".

Агентство отмечает, что участок будущей автодороги М-30 Стрый-Изварино в Тернопольской области проходит от границ Ивано-Франковской и Хмельницкой через Тернополь. От областного центра до границы Хмельницкой области ее восстанавливали в 2018 году. А от Тернополя через город Бережаны до границ Ивано-Франковской области эта автодорога не ремонтировалась еще с 1990-х годов.

"В 2021 году этот маршрут будет восстановлен полностью. Большая часть, вышеуказанных 47 км, с помощью текущего среднего ремонта. В самых Бережанах, учитывая необходимость ремонта старых коммуникаций под дорогой, будет капитальный ремонт. Другой участок капремонта - от Бережан до границ Прикарпатья. Также на днях Тернопольский горсовет объявил, что получил госфинансирование на участок дороги М-30 Стрый-Изварино, которая находится у нее на балансе", - указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Служба автомобильных дорог в Тернопольской области готовится установить на ремонтируемом участке первую в регионе площадку для взвешивания в движении WiM. Она будет обустроена за Бережанами.

Onur Taahhut основана в 1991 году, выполняет строительство автодорог, мостов, примыканий, сооружений и работы по реконструкции дорог. Компания успешно реализовала важные проекты в Хорватии, Украины, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинеи и Туркменистане. Имеет опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры по всей Украине.

Теги: #дороги #укравтодор #onur_group #тернопольская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:55 02.03.2021
В Тернопольской области на получении взятки через посредника разоблачили начальника районной ГНИ

В Тернопольской области на получении взятки через посредника разоблачили начальника районной ГНИ

12:15 01.03.2021
В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

14:01 26.02.2021
Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

13:10 26.02.2021
"Укравтодор" в 2021г полностью возобновит маршрут Берегово - Виноградов - Великая Копаня в Закарпатской области

"Укравтодор" в 2021г полностью возобновит маршрут Берегово - Виноградов - Великая Копаня в Закарпатской области

13:23 25.02.2021
Дороги Донецкой и Луганской областей будут восстанавливать с участием Всемирного банка и ЕИБ - глава "Укравтодора"

Дороги Донецкой и Луганской областей будут восстанавливать с участием Всемирного банка и ЕИБ - глава "Укравтодора"

15:03 24.02.2021
ГАРТ, "Укравтодор", "Буковель" и инвесторы курортов в Карпатах подписали меморандум о сотрудничестве

ГАРТ, "Укравтодор", "Буковель" и инвесторы курортов в Карпатах подписали меморандум о сотрудничестве

13:13 24.02.2021
"Укравтодор" предложил КГГА передать ему на баланс Подольско-Воскресенский мост

"Укравтодор" предложил КГГА передать ему на баланс Подольско-Воскресенский мост

14:09 23.02.2021
Крупнейшие дорожные подрядчики Украины намерены запустить строительный сезон полным ходом ближе к средине марта

Крупнейшие дорожные подрядчики Украины намерены запустить строительный сезон полным ходом ближе к средине марта

13:20 23.02.2021
"Укравтодор" в 2021г планирует перевести всю тендерную документацию в электронный формат и сертифицировать процесс закупок

"Укравтодор" в 2021г планирует перевести всю тендерную документацию в электронный формат и сертифицировать процесс закупок

13:12 23.02.2021
"Укравтодор" в 2021г планирует восстановить 150 мостов

"Укравтодор" в 2021г планирует восстановить 150 мостов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бизнес в феврале улучшил оценку перспектив в ответ на ослабление карантина – Нацбанк

Украина ожидает денежный транш от МВФ в 2021 году – советник Зеленского

Fitch подтвердило рейтинг "ДТЭК Энерго" "RD" и рейтинг "C" его евробондов

Украина выплатила $335 млн процентов по реструктуризированным евробондам

ВВП Италии рухнул на 8,9% в 2020г - максимальный спад со Второй мировой войны

ПОСЛЕДНЕЕ

Главой набсовета "Центрэнерго" избран зампред ФГИ Кудин

Развлекательный ритейл и общепит могут занять до 50% площадей в ТРЦ до 2022г – мнение

"Укрзализныця" уволит почти треть штата центрального офиса, доукомплектует штат производственных профессий

Бизнес в феврале улучшил оценку перспектив в ответ на ослабление карантина – Нацбанк

Украина ожидает денежный транш от МВФ в 2021 году – советник Зеленского

Fitch подтвердило рейтинг "ДТЭК Энерго" "RD" и рейтинг "C" его евробондов

Украина выплатила $335 млн процентов по реструктуризированным евробондам

Украина планирует сократить выбросы агросектора на 14% к 2030 году – Минэкологии

Запасы угля на ТЭС за последнюю неделю февраля увеличились на 41,4% на фоне снижения импорта э/э в 2 раза

ВВП Италии рухнул на 8,9% в 2020г - максимальный спад со Второй мировой войны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА