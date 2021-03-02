Развлекательный ритейл и общепит могут занять до 50% площадей в ТРЦ до 2022г – мнение

Одним из трендов на рынке торговой недвижимости является увеличение роли развлекательных операторов и ресторанов в тенант-миксе торгово-развлекательных центров (shoppingteinement), считают в компании NAI Ukraine.

"Несмотря на карантинные ограничения, торговая недвижимость признает, что на сегодня нет полноценной замены операторам развлечений и с ослаблением карантина, отрасль начнет восстанавливаться. Более того, по прогнозам мировой индустрии, в будущем направление развлечений и нового опыта будут занимать до 50% площадей ТРЦ", – сообщили в NAI.

В то же время, период жестких карантинных ограничений в Украине пережили не все – заявил о закрытии Sky Park в ТРЦ Sky Mall, в конце 2020 года Happylon в ТРЦ Ocean Plaza был заменен мегасторами "Антошка" и "Будинок Играшок", отметили в компании.

Согласно опросу NAI, около 41% посетителей ТРЦ в 2020 году посещали его для проведения времени, отдыха с друзьями и семьей, а также для посещения ресторанов и кафе. Еще 34% ходили в детские развлекательные зоны торговых центров.

"Такое времяпровождение остается актуальным, потому притягивает посетителей и усиливает конкурентные позиции ТРЦ с сильной entertainment составляющей", – указали аналитики компании.

Кроме того, ТРЦ научились выполнять карантинные требования и одновременно привносить в этот процесс развлекательную составляющую для посетителей. Так, отметили в NAI, в торговых центрах Европы и США проводят дезинфекцию помещений в формате костюмированных и танцевальных шоу.

Наблюдается также рост востребованности ресторанов и кафе, используемых посетителями в качестве коворкинга. По данным NAI, 25-50% сотрудников более чем половины опрошенных компаний работают удаленно.

"Люди "устают" от работы дома в дистанционном режиме и хотят смены обстановки, что и является стимулом посещать зоны кафе в ТРЦ, многие из которых открыли зоны коворкингов на европейском рынке, адаптируясь под такой спрос", – пояснили в NAI.

Вместе с увеличением роли развлечений, также расширяется функциональность торговых центров за счет широкого и актуального набора арендаторов, развитие по модели "все в одном месте".

Как считают эксперты, украинский рынок ритейла остается достаточно ненасыщенным. Несмотря на быстрые темпы открытия новых магазинов в Киеве по сравнению с другими странами Европы, всего лишь 30% ритейлеров из Топ-50 глобальных компаний в мире по итогам 2020 года представлены на украинском рынке, приводят в NAI данные National Retail Federation.

Так, по итогам 2020 года на украинский рынок вышли такие бренды, как The Body Shop, Miss Sixty, The Athlete’s Foot, Vans, F4, Intimissimi Uomo, Ochnik, FLO, Greyder, Fransa b.Young и др. При этом растет перспективность аутлет-направления, считают эксперты.

"Рынок fashion-ритейла в Украине все еще имеет большой потенциал среди мировых брендов, кроме того, на рынке отсутствуют мировые лидирующие бренды в категории обуви, beauty, электроники и товаров для детей", – отмечается в исследовании NAI.

Компания NAI Ukraine основана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global, компании №3 в мировом рейтинге консалтинговых компаний и недвижимости 2020.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.