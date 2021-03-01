Fitch подтвердило рейтинг "ДТЭК Энерго" "RD" и рейтинг "C" его евробондов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") компании DTEK Energy B.V. (ДТЭК Энерго) в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), установленный в начале апреля прошлого года после объявления о начале переговоров о реструктуризации долга, указано в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций компании на уровне "C" с рейтингом возвратности активов "RR5".

Согласно сообщению, подтверждение рейтинга отражает продолжающиеся переговоры ДТЭК с кредиторами о реструктуризации существующего долга компании. После ее завершения Fitch будет переоценивать компанию с учетом новой структуры капитала.

По расчетам Fitch, долг ДТЭК на конец 2020 года составлял около $2,3 млрд (65 млрд грн), из которых около $2 млрд (57 млрд гривен) подлежат реструктуризации, которую ДТЭК планирует завершить до конца апреля 2021 года.

Fitch ожидает улучшения ликвидности компании после реструктуризации, указывая, что на конец 2020 года ДТЭК накопил денежные средства в размере 1,6 млрд грн ($57 млн), что на 0,4 млрд грн больше, чем по состоянию на 1 кв. 2020 года. Агентство объясняет это отсутствием большей части выплат по процентам и погашению долга в 2020 году из-за начала финансовой реструктуризации и некоторым увеличением объемов производства электроэнергии в 4 кв. 2020 г., в основном из-за холодной погоды.

На ликвидность компании, по мнению агентства, также благоприятно повлияют ожидаемые небольшие объемы погашения долга в 2021-2024 годах, более низкие процентные ставки по новому долгу и некоторое улучшение эксплуатационных характеристик.

"Мы с осторожностью подходим к прогнозу результатов деятельности компании по итогам 2021 года, ожидая несущественного изменения EBITDA по сравнению с уровнем 2020 года. На этом может сказаться только незначительное увеличение объемов электроэнергии благодаря ожидаемому росту ВВП Украины на 3,5% и некоторое восстановление цен на нее", – говорится в сообщении.

По мнению агентства, на стоимость электроэнергии в Украине со своей стороны влияют ценовые ограничения и возобновление импорта дешевой электроэнергии из Беларуси и России в начале 2021 года. Fitch также ожидает роста затрат ДТЭК, связанного с импортом угля в начале текущего года.

Помимо этого, агентство напоминает о высоких валютных рисках, которым подвержен ДТЭК, учитывая, что почти весь его долг номинирован в иностранной валюте, а почти вся выручка выражена в гривнях, при этом компания не использует инструменты хеджирования.

"Мы не ожидаем снижения этого риска после предложенной реструктуризации, поскольку новый долг будет выпущен в долларах США/ Это может ослабить кредитные показатели ДТЭК в случае обесценивания гривны", – констатирует Fitch.

В своем резюме оно указывает, что у ДТЭК Энерго более сложная операционная среда по сравнению, в частности, с ООО "Казахстанские коммунальные системы", имеющее рейтинг "B+"/"Стабильный", АО "Самрук-Энерго" ("BB"/"Стабильбный") и российским ПАО "Вторая генерирующая компания оптовых рынков электроэнергии" ("BBB-"/"Позитивный").

Среди причин, ухудшающих бизнес-профиль ДТЭК Энерго, оно называет развивающуюся нормативную базу электроэнергетического рынка, нестабильность политики и возможные макроэкономические потрясения в Украине, а также более высокое кредитное плечо и долговые обязательства в иностранной валюте.

Кроме этого, рейтинг ДТЭК не учитывает родительскую поддержку со стороны конечного мажоритарного акционера System Capital Management, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, согласованное с комитетами кредиторов предложение "ДТЭК Энерго" о реструктуризации долга предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн и ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Согласно ему, остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.