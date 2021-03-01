Экономика

17:39 01.03.2021

ФГИ Украины инициирует избрание Вячеслава Горобца на должность нового главы "Черкассыоблэнерго"

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ФГИ Украины инициирует избрание Вячеслава Горобца на должность нового главы "Черкассыоблэнерго"

Фонд госимущества Украины объявил о проведении 31 марта внеочередного собрания акционеров ПАО "Черкассыоблэнерго", в ходе которого ФГИУ инициирует избрание с 1 апреля Вячеслава Горобца новым главой компании вместо действующего председателя правления ПАО Олега Самчука.

Об этом свидетельствует объявление ФГИУ о дистанционном проведении внеочередного собрания акционеров ПАО 31 марта (дата завершения голосования), обнародованное в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 1 марта.

Вячеслав Горобец с июня 2012 по октябрь 2014 года уже работал председателем правления ПАО "Черкассыоблэнерго". С февраля 2007 по май 2011 года являлся директором по экономике и финансам ПАО "Черкассыоблэнерго".

С марта 2015 года работает первым заместителем Черкасской областной госадминистрации (ОГА).

Согласно проекту повестки дня, на собрании акционеров ПОА "Черкассыоблэнерго" 31 марта планируется также утвердить новую редакцию устава компании.

В конце прошлой недели председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко и его заместитель Денис Кудин выразили неудовлетворенность работой действующего главы "Черкассыоблэнерго", в частности условиями подписанного мирового соглашения о рассрочке долга за электроэнергию с черкасским ПАО "Азот" (подконтрольным Ostchem Дмитрия Фирташа).

Два мировых соглашения – на 1,2 млрд грн и на 800 млн грн - между "Черкассыоблэнерго" и "Азотом" были подписаны в середине апреля 2019 года. 

ФГИУ управляет 46% акций ПАО, еще 25% находятся в управлении ЗАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО"). "Черкассыоблэнерго" обслуживает 631,5 тыс. потребителей, в том числе – 616,17 тыс. бытовых. По результатам 2019 года чистая прибыль компании составила 10,86 млн. грн., что на 23% больше, чем в 2018 году.

 

Теги: #фги #черкассыоблэнерго
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