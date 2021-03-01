Экономика

17:14 01.03.2021

Общий фонд госбюджета Украины в феврале-2021 сведен с дефицитом 18 млрд грн - Минфин

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Общий фонд госбюджета Украины в феврале-2021 сведен с дефицитом 18 млрд грн - Минфин

Общий фонд госбюджета феврале 2021 года сведен с дефицитом 18 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

"За январь-февраль 2021 года общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 49,3 млрд грн", - указал Минфин в понедельник в релизе.

Как указал Минфин, ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы, за январь-февраль 2021 года доходы общего фонда составили 124,9 млд грн (на 4% больше росписи), расходы - 154,2 млрд грн, что составляет 90,7% от росписи.

"Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, обслуживание долга и субвенции, дотации местным бюджетам проводились в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - подчеркнул Минфин.

По его данным, фактические госзаимствования в общий фонд госбюджета за январь-февраль составили 74,3 млрд грн, или 68,6% от запланированных на этот период. Размещение ОВГЗ на финансирование госбюджета принесло 74,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте - 14 млрд грн.

"Из внешних источников по состоянию на 1 марта 2021 года средств не поступало", - отметили в Минфине.

При этом погашения в январе-феврале 2021 года составили 51,5 млрд грн, что меньше плана на 2,1%, обслуживание - 13,8 млрд грн (на 7,8% ниже запланированных).

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

 

Теги: #госбюджет #дефицит
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