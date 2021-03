Доходность качественных апартаментов в Киеве соизмерима с офисной недвижимостью – мнение

Доходность качественных апартаментов на рынке Киева соизмерима с доходностью офисной недвижимости, что делает этот рынок инвестиционно перспективным, считает CEO и основатель Urban Experts Виталий Бойко.

"Рентабельность апартаментов в Киеве в спальном районе может быть соизмерима с рентабельностью офисной недвижимости. Сегодня у более-менее качественных апартаментов себестоимость создания около $1 тыс./кв. м, тогда как в офисной недвижимости – около $800/кв. м", – рассказал Бойко в ходе дискуссии Urban Talks на тему "Будущее недвижимости в мире и в Украине".

По его словам, на рынке столицы появляются проекты в формате сервисных апартаментов, которые по итогам 2020 года в структуре рынка занимают лишь около 2,4%. Благодаря развитой инфраструктуре и сервисному обслуживанию, арендная ставка в таких объектах стартует в среднем от $15/кв. м, тогда как средняя ставка по рынку на конец 2020 года составляет около $11/кв. м.

Как сообщают в компании на примере проекта сервисных апартаментов в апарт-комплексе Standard One Terminal, доходность при краткосрочной аренде составляет 14%, тогда как при долгосрочной – около 10%.

"В большинстве крупных европейских столиц апартаменты являются огромным рынком коммерческой недвижимости. У нас такой рынок тоже есть, первые ласточки уже появились", – сообщил эксперт.

Так, сервисные апартаменты планируют реализовать в ЖК Be The One (планируемый запуск в 2021 году), Standard One Terminal (2022 год).

Кроме того, апартаменты также представлены в составе традиционных жилых комплексов на первичном рынке. По данным компании, они занимают около 15,2% от общего предложения на рынке столицы. Среди них помещения в Parkland, 4U, Saga City Space, "Караваевы дачи", апарт-комплекс в Пуща-Водице.

Еще около 9% в структуре рынка занимают апарт-отели, и более 70% арендного жилья в столице занимают квартиры на вторичном рынке жилья.

По словам эксперта, доля свободных помещений на рынке арендного жилья составляет до 50% всего рынка продажи квартир, при этом спрос в сегменте сохраняется за счет роста населения города.

Между тем, популярными трендами на рынке жилья вследствие пандемии и перехода многих сотрудников на удаленный формат работы, являются более четкое выделение офисной зоны, а также разделение жилого пространства на активную и ночную зону.

Сохраняется также тренд на зеленые зоны и пространства для отдыха - эксплуатируемые крыши, апартаменты с выходом во двор, расширенные балконы.