NAI Ukraine стала членом клуба торговых центров Украины Malls Club

Компания NAI Ukraine с 1 марта стала членом профессионального клуба торговых центров Украины Malls Club.

"NAI Ukraine рада присоединиться к профессиональному сообществу Malls Club. Мы убеждены, что наш многолетний опыт, а также международный статус, который дает нам NAI Global, усилят экспертность клуба и наши профессиональные отношения с торгово-развлекательными центрами", – сообщил основатель и CEO NAI Ukraine Виталий Бойко.

Malls Club объединяет топ-менеджеров торговых центров для обмена опытом. Клуб также проводит мероприятия, посвященные арендным взаимоотношениям, маркетингу, технической эксплуатации и безопасности ТРЦ, а также готовит аналитику об управлении торговой недвижимостью.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.