Зеленский поздравил семьи, которые первыми подписали договоры ипотеки с банками в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил две семьи, которые первыми подписали договоры ипотеки с банками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%".

Обе семьи с Херсонщины, но уже длительное время проживают в столице.

"Будем работать над тем, чтобы кредиты на жилье под 7% были действительно доступными для всех в Украине. Особенно для молодых семей, которые только становятся на ноги и нуждаются в поддержке", - сказал глава государства во время общения с семьями на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия".

В рамках форума Зеленский также поинтересовался, какие районы семьи выбрали для покупки жилья, довольны ли условиями программы.

Подписание договоров ипотеки состоялось на площадке всеукраинского форума "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта.

По условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта – 2,5 миллиона гривень, а сумма ипотеки - 2 миллиона гривень. Первый минимальный взнос - 15%. Ипотечная ставка - 7%.