"Украэрорух" за три квартала 2020г. увеличил чистый убыток до 1,04 млрд грн

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") за январь-сентябрь 2020 года получило 1,04 млрд грн чистого убытка (за аналогичный период 2019 года чистый убыток предприятия составлял 568,5 млн грн).

Как сообщила пресс-служба "Украэроруха" в понедельник, доходы от предоставления аэронавигационных услуг упали на 67%.

Среди причин падения доходов, как отмечает предприятие, снижение интенсивности полетов в небе над страной и уменьшение средней взлетной массы самолетов, что, по словам "Украэроруха", является одним из важных факторов расчета платы за аэронавигационное обслуживание.

Предприятие отмечает, что за указанный период были приняты меры по временному сокращению расходов: снижение затрат на персонал за счет введения режима простоя и неполного рабочего времени, приостановление всех социальных программ, временное приостановление программы инвестиций и развития предприятия, пересмотр и сокращение до минимально возможного уровня всех категорий операционных расходов. Благодаря этому удалось достичь экономии расходов на 39% плана и на 37% факта предыдущего года.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов.