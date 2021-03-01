Завершить строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве можно за один строительный сезон - глава "Укравтодора"

Для завершения строительства в Киеве Подольско-Воскресенского моста, всех съездов и заездов нужен один строительный сезон с момента начала работ, заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков на своей странице в Facebook в понедельник.

Он отметил, что "Укравтодор" еще ожидает официальный ответ КГГА о передаче моста на свой баланс, уже ознакомился с публичной позицией мэра Киева Виталия Кличко по этому вопросу, который считает, что передача моста приведет к затягиванию продолжительности работ.

"Подольско-Воскресенский мост для киевской власти - уникальный и сложный проект, в то же время как для "Укравтодора" - это один из сотен мостовых проектов, которыми управляет госагентство", - акцентировал Кубраков.

Он, в частности, отметил, что в 2020 году "Укравтодор" завершил строительство десятков долгостроев. Среди объектов, подобных Подольско-Воскресенскому мосту, - мост в Запорожье, в составе которого два внеклассовых моста и 27 искусственных сооружений с многочисленными развязками.

Кубраков добавил, что Подольско-Воскресенский мост может стать частью Национальной программы возобновления мостов, инициированной в рамках программы "Большая стройка".

При этом он отметил, что передача объекта из коммунальной собственности в государственную занимает время, как и корректировки, экспертиза, тендерные процедуры. Так, передача обходной города Калуш на баланс "Укравтодора", по его словам, заняла 4,5 месяца. Однако, как написал он, агентство имеет возможность привлекать все необходимые институты для оперативного начала и успешного окончания работ.

"Что касается Дарницкого моста в Киеве: планируем завершить все работы вместе с "Укрзализныцей" уже в 2021 году. Вскоре поделимся позитивными новостями", - добавил глава "Укравтодора".

"Опыт "Укравтодора" в 2020 году показывает, что даже самые сложные объекты можно достроить и построить максимально быстро - если есть политическая воля, финансирование и надлежащая организация всех процессов ... "Укравтодор" готов взять на баланс весь ансамбль (Подольско-Воскресенского моста – ИФ), включая съезды и развязки, провести корректировку проекта, экспертизу и начать работы", - написал он.

Как сообщалось со ссылкой на мэра Киева Кличко, передача Подольско-Воскресенского моста на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит его достройку, пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом. По его словам, сроки его ввода несколько сдвинулись из-за пандемии, однако объект уже на финальной стадии строительства.