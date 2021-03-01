Винницкий ТЦ S)Mall откроется после реконструкции в мае 2021 г.

Работы по реконструкции торгового центра (ТЦ) районного формата S)Mall (бывший ТЦ "Дастор") в Виннице завершаются, его открытие запланировано на май 2021 года, сообщил разработчик концепции и эксклюзивный брокер объекта компания UTG.

Среди якорей продуктовый супермаркет "Сильпо" (площадью 2,5 тыс. кв. м), супермаркет косметики и парфюмерии Eva, магазин товаров для домашних животных ZooУголок, ювелирный бренд "Укрзолото" и "Аптека Доброго дня". Также в новом ТРЦ будут представлены магазины товаров для детей, одежды и обуви, электроники, кожгалантереи и товаров импульсного спроса.

После реконструкции бывшего ТЦ "Дастор", расположенного по пр.Юности, 18, общая площадь обновленного ТЦ S)Mall составит 15 тыс. кв. м, из которых 9,5 тыс. кв. м – торговые помещения, еще 2 тыс. кв. м отведено под офисы. По данным UTG, охват ТЦ составляет до 35% населения города.