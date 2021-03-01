Экономика

09:55 01.03.2021

В Украине 1 марта автоматически пересчитают пенсии - Минсоцполитики

1 мин читать
В Украине 1 марта автоматически пересчитают пенсии - Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины сообщили о начатом 1 марта автоматическом перерасчете пенсий.

"1 марта 2021 года начат автоматический перерасчет пенсий для лиц, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (из числа военнослужащих срочной службы), "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Ожидается, что пенсии повысятся у 8 млн человек в среднем на 308 грн. В то же время, если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше, чем на 100 грн.

Кроме того, повышена минимальная пенсионная выплата с 2 тыс 100 грн до 2 тыс 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщины 30 лет, у мужчины - 35 лет.

Официальный курс Национального банка Украины на 1 марта: 27,946 грн/$1.

Теги: #перерасчет #пенсии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 22.02.2021
Кабмин Украины принял решение об индексации пенсий на 11% с 1 марта

Кабмин Украины принял решение об индексации пенсий на 11% с 1 марта

12:43 10.02.2021
Гройсман сомневается, что Кабмин вовремя проиндексирует пенсии: решения до сих пор нет

Гройсман сомневается, что Кабмин вовремя проиндексирует пенсии: решения до сих пор нет

16:36 28.01.2021
Минсоцполитики надеется на внедрение накопительного уровня пенсионной системы с 2023

Минсоцполитики надеется на внедрение накопительного уровня пенсионной системы с 2023

13:46 27.01.2021
Кабмин предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

Кабмин предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

10:02 19.01.2021
Минсоцполитики заявляет о необходимости как можно скорее внедрить систему пенсионных накоплений

Минсоцполитики заявляет о необходимости как можно скорее внедрить систему пенсионных накоплений

12:34 28.12.2020
Законопроект о введении накопительных пенсий должен быть принят в 2021 году – нардеп Третьякова

Законопроект о введении накопительных пенсий должен быть принят в 2021 году – нардеп Третьякова

10:48 23.12.2020
ПФУ начал финансирование единоразовой матпомощи на период усиленного карантина

ПФУ начал финансирование единоразовой матпомощи на период усиленного карантина

17:43 18.11.2020
Кабмин предлагает запустить с 2021г накопительную профессиональную пенсионную систему – законопроект

Кабмин предлагает запустить с 2021г накопительную профессиональную пенсионную систему – законопроект

15:14 11.11.2020
Кабмин поддержал введение политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий - Шмыгаль

Кабмин поддержал введение политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий - Шмыгаль

16:02 21.10.2020
"Батькивщина" поможет вернуть киевлянам начисленные лишние 300 млн грн в платежках

"Батькивщина" поможет вернуть киевлянам начисленные лишние 300 млн грн в платежках

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Цену газа на март ниже предельной 6,99 грн/куб. м выставили 16 газопоставляющих компаний

Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois – "Укроборонпром"

ПОСЛЕДНЕЕ

Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%

Кулеба пригласил представителей французского бизнеса принять участие в "Большом строительстве" и приватизации в Украине

Представители Украины и Катара обсудили имплементацию договора о концессии порта "Ольвия" катарской QTerminals

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн

Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5% в ОВГЗ

Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Цену газа на март ниже предельной 6,99 грн/куб. м выставили 16 газопоставляющих компаний

Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois – "Укроборонпром"

Снижение производства водки в 2020г на 6,7% при росте потребления свидетельствует о росте рынка нелегального алкоголя - ГФС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА