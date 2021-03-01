В Украине 1 марта автоматически пересчитают пенсии - Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины сообщили о начатом 1 марта автоматическом перерасчете пенсий.

"1 марта 2021 года начат автоматический перерасчет пенсий для лиц, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (из числа военнослужащих срочной службы), "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Ожидается, что пенсии повысятся у 8 млн человек в среднем на 308 грн. В то же время, если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше, чем на 100 грн.

Кроме того, повышена минимальная пенсионная выплата с 2 тыс 100 грн до 2 тыс 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщины 30 лет, у мужчины - 35 лет.

Официальный курс Национального банка Украины на 1 марта: 27,946 грн/$1.