Экономика

09:30 28.02.2021

Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%

3 мин читать
Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%

Валовый внутренний продукт Украины после спада на 4,2% в 2020 году при инфляции 5% в 2021 году увеличится на 4,1% при росте инфляции до 6,9%, а в 2022 году восстановление экономики замедлится до 3,8% при снижении инфляции до 5,3%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Мы прогнозируем рост ВВП на 4,1% в 2021 году за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций", – говорится в отчете агентства о подтверждении рейтинга Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Fitch указывает, что вторая волна Covid-19 была намного более серьезной, чем первая, но уровень смертности снижается, и агентство предполагает, что экономические ограничения останутся ограниченными.

Рост инфляции до 6,1% по итогам января Fitch объясняет более высокими ценами на сырьевые товары и энергоносители, ослаблением гривни и повышением минимальной заработной платы на 20%. По его прогнозам, Нацбанк отреагирует на увеличение инфляции повышением учетной ставки на 100 базисных пунктов – до 7%. Агентство добавляет, что смена в прошлом году главы НБУ и ряда его заместителей увеличила риск ухудшения ситуации в результате более мягкой денежно-кредитной политики, чем предполагалось в прежнем прогнозе.

Fitch ожидает постепенной бюджетной консолидации в 2021-2022 годах, в частности, сокращения дефицита госбюджета с 5,5% ВВП в 2020 году до 5,1% ВВП в 2021 году и 3,7% ВВП в 2022 году, однако это будет зависеть от наличия финансирования и степени участия МВФ.

Согласно прогнозам агентства, после роста прямого госдолга Украины в 2020 году на 11,2 процентных пункта (п.п.) – до 55,6% ВВП (62,8% с учетом госгарантий), он стабилизируется на уровне 54% ВВП в 2021-2022 гг. Fitch добавляет, то по показателям госдолга Украина в целом соответствует средним значениям для стран с рейтингом "B".

Говоря о платежном балансе агентство указывает, что Украина оказалась устойчивой к шоку, вызванному коронавирусом, а ее международные резервы увеличились до $28,8 млрд в январе 2021 года с $27,0 млрд в феврале 2020 года. "Очень значительное улучшение условий торговли, резкое сокращение импорта и статистические изменения… привели к увеличению сальдо счета текущих операций в 2020 году на 7 п.п. до профицита в 4,4% ВВП, компенсируя отток капитала из частного сектора", – говорится в отчете.

Согласно ему, в 2021 году Украина вернется к дефициту счета текущих операций, однако в размере всего 0,3% ВВП, который увеличится до 1,2% в 2022 году из-за восстановления внутреннего спроса и менее благоприятных условий торговли, но это будет более чем компенсировано более высоким притоком прямых и портфельных иностранных инвестиций, а также депозитов в иностранной валюте.

В отношении сотрудничества с МВФ Fitch считает, что существует значительный риск для завершения программы stand by, в частности, будет проблематичным одобрение парламентом законодательства о борьбе с коррупцией и судебной реформе. По мнению агентства, отмена декабрьского временного ограничения цен на газ, еще одного требования программы, более реалистична.

Теги: #украина #fitch_ratings #ввп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:33 28.02.2021
Зеленский должен представить Байдену свой план "совместной истории успеха" – Климкин

Зеленский должен представить Байдену свой план "совместной истории успеха" – Климкин

15:31 27.02.2021
Кулеба пригласил представителей французского бизнеса принять участие в "Большом строительстве" и приватизации в Украине

Кулеба пригласил представителей французского бизнеса принять участие в "Большом строительстве" и приватизации в Украине

14:12 27.02.2021
Представители Украины и Катара обсудили имплементацию договора о концессии порта "Ольвия" катарской QTerminals

Представители Украины и Катара обсудили имплементацию договора о концессии порта "Ольвия" катарской QTerminals

08:45 27.02.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины

08:20 27.02.2021
В Украине за сутки 8 172 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 4 766 человек

В Украине за сутки 8 172 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 4 766 человек

06:27 27.02.2021
На Львовщине прокуратура расследует факт мошенничества при закупке на сумму почти 1 млн грн школьных парт по программе "Новая украинская школа"

На Львовщине прокуратура расследует факт мошенничества при закупке на сумму почти 1 млн грн школьных парт по программе "Новая украинская школа"

06:26 27.02.2021
В Запорожье СБУ разоблачила чиновников, присвоивших 1,6 грн в работах по благоустройству

В Запорожье СБУ разоблачила чиновников, присвоивших 1,6 грн в работах по благоустройству

03:49 27.02.2021
На Буковине правоохранители устанавливают личность псевдоминера, сообщившего о "минировании" магазина ночью

На Буковине правоохранители устанавливают личность псевдоминера, сообщившего о "минировании" магазина ночью

03:38 27.02.2021
До 8 марта пассажиры с билетами в Ивано-Франковск и обратно смогут ехать по графику включительно

До 8 марта пассажиры с билетами в Ивано-Франковск и обратно смогут ехать по графику включительно

02:26 27.02.2021
Катастрофа МАУ: Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета

Катастрофа МАУ: Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Цену газа на март ниже предельной 6,99 грн/куб. м выставили 16 газопоставляющих компаний

Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois – "Укроборонпром"

Первые 7 банков подписали соглашения с ФРП в рамках программы "Доступная ипотека 7%"

ПОСЛЕДНЕЕ

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн

Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5% в ОВГЗ

Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Цену газа на март ниже предельной 6,99 грн/куб. м выставили 16 газопоставляющих компаний

Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois – "Укроборонпром"

Снижение производства водки в 2020г на 6,7% при росте потребления свидетельствует о росте рынка нелегального алкоголя - ГФС

Первые 7 банков подписали соглашения с ФРП в рамках программы "Доступная ипотека 7%"

ЕБРР выделил столичному метрополитену EUR50 млн на закупку новых вагонов метро

"Центрэнерго" завершило 2020г. с чистой прибылью свыше 50 млн грн – ФГИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА